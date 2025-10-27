قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أسماء عبد الحفيظ

يُعد الطبخ من أهم العمليات اليومية التي تمسّ حياة الإنسان وصحته، إلا أن الكثيرين يجهلون أن طريقة الطهي قد تكون السبب في فقدان القيمة الغذائية أو حتى التسبب في أمراض خطيرة. فالطعام لا يصبح صحيًا لمجرد أنه مطهو، بل تعتمد سلامته على الأسلوب المستخدم في إعداده. 

 أضرار الطبخ الخاطئ 

في هذا المقال سنتعرف على أبرز أضرار الطبخ الخاطئ وكيف نحافظ على غذائنا آمنًا ومفيدًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة   

الطهي بالزيت المتكرر

من أكثر الأخطاء شيوعًا في المطابخ هو إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة للقلي. عند تسخين الزيت بدرجات حرارة عالية يتعرض لعمليات أكسدة تنتج عنها مركبات كيميائية ضارة مثل الأكريلاميد، وهي مادة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. كذلك تتغيّر نكهة الزيت وتتحلل الدهون الجيدة فيه، مما يجعل الطعام أثقل على الجهاز الهضمي وأصعب في الامتصاص.

الطهي الزائد وفقدان العناصر الغذائية

يظن البعض أن الطهي لفترة أطول يجعل الطعام أكثر نضجًا وأمانًا، لكن الحقيقة أن الحرارة المفرطة تُفقد الأطعمة قيمتها الغذائية. فالخضروات على سبيل المثال تفقد ما يقارب نصف محتواها من فيتامين C عند غليها لفترات طويلة. كما أن البروتينات في اللحوم تتحلل وتصبح أقل فائدة. يُفضل دائمًا الطهي على نار متوسطة ولمدة مناسبة للحفاظ على القوام والمغذيات.

 أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة   

الطهي غير الكامل

الطهي غير الكامل، خصوصًا للحوم والدواجن، يمثل خطرًا صحيًا حقيقيًا. فعدم نضج اللحم بشكل كافٍ يسمح ببقاء بكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، وهما من أهم أسباب التسمم الغذائي. تظهر أعراض هذا النوع من التسمم على شكل غثيان وإسهال وآلام حادة في المعدة، وقد تتفاقم في الحالات الشديدة لتسبب الجفاف والمضاعفات.

إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة

يُعد تسخين الطعام المتبقي أكثر من مرة من العادات الخاطئة المنتشرة. فكل مرة يُسخن فيها الطعام تتكاثر البكتيريا، وتفقد الأطعمة جزءًا كبيرًا من عناصرها الغذائية. كما أن الأطعمة النشوية مثل الأرز والبطاطس تصبح بيئة خصبة للبكتيريا إذا تُركت في درجة حرارة الغرفة قبل التسخين.

نصائح للطهي الصحي

لضمان سلامة الغذاء يُنصح باستخدام أدوات طهي نظيفة وغير مصنوعة من مواد ضارة مثل الألمنيوم الرديء. كما يُفضل استخدام الزيوت النباتية غير المهدرجة مثل زيت الزيتون أو دوار الشمس، والامتناع عن القلي المتكرر. يجب أيضًا غسل الخضروات جيدًا قبل الطهي، والتأكد من نضوج اللحوم والدجاج بشكل تام.

الطبخ أضرار الطبخ الخاطئ الطهي بالزيت المتكرر الزيت الطهي الزائد الطهي الزائد وفقدان العناصر الغذائية الطهي غير الكامل إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة نصائح للطهي الصحي

