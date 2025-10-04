قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعام الأمس سم اليوم.. إعادة تسخين بقايا الغذاء خطر

طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام
طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام
أسماء عبد الحفيظ

أصبحت بقايا الطعام جزءًا يوميًا في معظم بيوتنا لكن، هل خطر في بالك يومًا أن طعام الأمس قد يتحول إلى خطر صحي عند إعادة تسخينه؟ الحقيقة الصادمة هي أن بعض الأطعمة يمكن أن تتحول إلى سموم ببطء إذا لم تُخزَّن أو تُسخَّن بشكل سليم.

بقايا الطعام

 كشف موقع هيلثي عن كل ما لا يُقال عادة عن بقايا الطعام:
أنواعها الخطرة، الطرق الصحيحة لتخزينها وتسخينها، والأطعمة التي يجب تجنّب إعادة تسخينها تمامًا.

أولًا: لماذا تعتبر بقايا الطعام خطيرة أحيانًا؟

عندما يُترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، تبدأ البكتيريا الضارة في التكاثر بسرعة، وخاصة بكتيريا Bacillus cereus، وهي شائعة في الأرز والمكرونة، وتُفرز سمومًا لا تُقتل حتى بالتسخين.

أيضًا، بعض المكونات مثل السبانخ، البطاطس، والبيض، تحتوي على مركبات كيميائية حساسة للحرارة، وقد تتفاعل بطريقة غير آمنة عند إعادة التسخين.

أطعمة تتحول إلى خطر عند إعادة تسخينها

1. البطاطس

عند ترك البطاطس المطبوخة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، تنمو عليها بكتيريا خطيرة لا تزول بالتسخين، وقد تؤدي إلى التسمم.

طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام

2. البيض المسلوق أو المقلي

تسخينه مرة أخرى يمكن أن يغيّر في تركيب البروتين ويجعلها صعبة الهضم، وربما تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

3. الأرز المطبوخ

أشهر مثال على تسمم بكتيريا Bacillus cereus. حتى لو بدا الأرز سليمًا، قد يحتوي على سموم خطيرة.

طعام الأمس سم اليوم؟ الحقيقة الصادمة عن بقايا الطعام

4. المكرونة

نفس مشكلة الأرز، خاصة إذا تُركت في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة قبل التبريد.

5. الدجاج

إعادة تسخين الدجاج بشكل غير متساوٍ قد يؤدي إلى تكاثر بكتيريا السالمونيلا أو عدم قتلها بالكامل، مما يزيد خطر التسمم الغذائي.

كيف تتعامل مع بقايا الطعام بشكل آمن؟

 1. التخزين خلال ساعتين كحد أقصى

لا تترك الطعام المطبوخ خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

2. احفظه في حاويات محكمة داخل الثلاجة

واستخدم الزجاج أو الستانلس ستيل بدلًا من البلاستيك عند التسخين.

3. سخّن الطعام لدرجة حرارة لا تقل عن 74° مئوية

استخدم مقياس حرارة إن أمكن، خاصة مع اللحوم.

4. لا تسخن الطعام أكثر من مرة واحدة

كل مرة تسخنه وتبرده، تزداد فرصة نمو البكتيريا.

الطعام الأطعمة إعادة تسخينه بقايا الطعام بكتيريا بالتسخين طعام السبانخ البطاطس والبيض الأرز والمكرونة البيض المسلوق أو المقلي الجهاز الهضمي البروتين الدجاج التسمم الغذائي خطر التسمم الغذائي نمو البكتيريا كيف تتعامل مع بقايا الطعام بشكل آمن التسخين سموم ببطء البكتيريا إعادة تسخينها حساسة للحرارة مركبات كيميائية حساسة للحرارة

