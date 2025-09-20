قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرتغال تعلن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية
هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم
سياسي أمريكي لـ "صدى البلد" : خطة بلير وكوشنر لمستقبل غزة قد تواجه رفض عربي
سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، برج الدلو هو برج هوائي يحكمه كوكب أورانوس، رمز الثورة والتغيير. مواليده يتّسمون بالتفكير المستقبلي، والتفرد، والابتكار. لا يحبون القيود التقليدية، ويفضلون العلاقات التي تقوم على الصداقة قبل الحب. عقلهم دائمًا يعمل، وقلبهم لا يُفتح بسهولة.

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

اليوم يطلب منك أن تنتبه لما لم يُقل، لا لما سُمع فقط، قد تكون الإشارات الصامتة حولك أكثر صدقًا من الكلمات، ثِق بحدسك، فهو يرى ما لا تراه العيون، لا تحاول تحليل كل شيء، أحيانًا يكفي أن تستشعر الحقيقة، وتتصرف بناءً عليها.

مشاهير برج الدلو

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

أوبرا وينفري – إعلامية أمريكية

أحمد زكي – ممثل مصري

شاكيرا – مغنية كولومبية

كريستيانو رونالدو – لاعب كرة قدم

ياسمين صبري – ممثلة مصرية

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

قد يُطلب منك التصرّف في موقف يتطلب حسًا عاليًا بالمسؤولية. لا تُقلل من أهمية حدسك في توجيه القرار، أنت ترى الصورة من زوايا مختلفة، فاستفد من ذلك.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد يكون شريكك بحاجة إلى احتواء عاطفي أكثر من منطق، لا تحاول إصلاح كل شيء بالكلام، وجودك بصمت، وقربك، قد يكونا العلاج الحقيقي.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

ذهنك يعمل باستمرار، مما قد يُرهقك ذهنيًا. جرب التأمل أو تمارين التنفس لتفريغ الطاقة الزائدة.

برج الدلو وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة ستكون مليئة بالإلهام والأفكار الجديدة، قد تبدأ مشروعًا غير تقليدي أو تجد نفسك تنجذب إلى مجالات لم تتوقعها. احتضن التغيير، فالفلك يدعم خطواتك الخارجة عن المألوف.

برج الدلو حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الدلو حظك اليوم السبت برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 مشاهير برج الدلو برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي برج الدلو وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد الشرع

أحمد الشرع: لا أثق في إسرائيل.. واستهدافها وزارة الدفاع السورية إعلان حرب

الرئيس السوري

الرئيس السوري: ليس أمامنا خيار سوى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل

ترامب وأردوغان

من بوينج إلى إف-35.. ترامب يكشف تفاصيل صفقات عسكرية مع تركيا

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد