8 حيل سريعة لخفض ضغط الدم المرتفع في دقائق

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت، إذ قد يمر دون أعراض واضحة، لكنه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بـأمراض القلب والسكتة الدماغية.

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

ولحسن الحظ، هناك خطوات بسيطة وسريعة يمكن أن تساعد في السيطرة على الضغط المرتفع فورًا وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لموقع WebMD، هذه أبرز الطرق الفعّالة لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي وسريع:

ـ التنفس العميق والاسترخاء:

ممارسة تمارين التنفس لبضع دقائق يساعد على تهدئة الأعصاب وخفض الضغط.

ـ المشي أو النشاط الخفيف:

مجرد 10 دقائق من الحركة البسيطة تنشّط الدورة الدموية وتقلل من ارتفاع الضغط.

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

ـ شرب الماء:

الجفاف قد يرفع الضغط، لذا يُنصح بشرب كوب من الماء البارد لإعادة توازن الجسم.

ـ تقليل الملح فورًا:

الامتناع عن الأطعمة المالحة لخفض تأثير الصوديوم على ضغط الدم.

ـ الاستلقاء ورفع القدمين:

يساعد على تقليل الحمل على القلب وتحسين تدفق الدم.

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

ـ الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

مثل الموز والأفوكادو، لمعادلة تأثير الصوديوم في الجسم.

ـ تجنب الكافيين مؤقتًا:

القهوة والشاي قد يرفعان الضغط مؤقتًا، لذا من الأفضل التوقف عنهما عند ارتفاع الضغط.

ـ ممارسة التأمل أو اليوجا: لتخفيف التوتر، وهو أحد أهم مسببات ارتفاع ضغط الدم.

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

ويشدد خبراء الصحة على أن التحكم في ضغط الدم لا يعتمد فقط على الأدوية، بل يمكن للخطوات اليومية البسيطة أن تُحدث فارقًا كبيرًا في حماية القلب والوقاية من المخاطر.