تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

مع اقتراب العام الدراسي وحرص الأمهات على تجهيز وجبات الأطفال، يزداد استخدام علب البلاستيك في حفظ وتخزين الطعام.

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

ورغم سهولة استعمالها وتوافرها في كل بيت، إلا أن بعض أنواع البلاستيك قد تشكّل مخاطر صحية خطيرة عند ملامستها للطعام، خصوصًا مع الحرارة أو الاستخدام المتكرر.

وكشفت تقارير طبية أجنبية أن بعض المركبات الكيميائية الموجودة في البلاستيك، مثل البيسفينول A (BPA) والفثاليتات (Phthalates)، يمكن أن تتسرب إلى الطعام والشراب، مسببةً أضرارًا صحية قد تؤثر على الأطفال والكبار على حد سواء.

وهناك بعض أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام، والتي يجب الإبتعاد عنها، وفقا لما نشر في موقع webmed، و pubmed، وهي :

ـ البولي كربونات (Polycarbonate – يرمز له غالبًا بالرقم #7 أو PC):

يحتوي على مادة BPA التي قد تنتقل إلى الطعام عند تعرض البلاستيك للخدوش أو الحرارة.

ـ البلاستيك المحتوي على الفثاليتات (Phthalates):

يُستخدم لجعل البلاستيك مرنًا، لكنه يُعد من المواد المقلقة التي تتداخل مع الهرمونات وتؤثر على الصحة الإنجابية.

ـ أغطية العلب المبطنة بمركبات الإيبوكسي المحتوية على BPA:

مثل بعض علب الطعام والمشروبات المعلبة، حيث يمكن أن تتسرب هذه المادة خاصة مع العصائر الحمضية.

المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام هذه الأنواع من البلاستيك

ـ خلل في الغدد الصماء:

حيث تقلّد هذه المواد الهرمونات الطبيعية مثل الإستروجين، ما يؤثر على النمو والتطور والخصوبة.

ـ خطورة أكبر على الأطفال والحوامل:

إذ أن أجسامهم في مراحل نمو حساسة، والتعرض المبكر لهذه المواد يزيد من احتمالية الإصابة باضطرابات سلوكية ونمائية.

ـ زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان وأمراض القلب:

نتيجة التعرض المزمن لمستويات عالية من BPA والفثاليتات.

ـ انتقال المواد الكيميائية للطعام:

خاصة في حالة الأطعمة الدهنية أو الحامضية أو الساخنة، مما يعزز فرص التلوث الكيميائي الغذائي.

ماذا تفعل الأمهات؟

وينصح الخبراء الأمهات باستخدام بدائل آمنة مثل عبوات الزجاج أو الاستانلس ستيل لتخزين الطعام، وتجنب إعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية، والحرص على قراءة الرموز أسفل العلب لتجنّب الأنواع الضارة.