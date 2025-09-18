يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

يُعد المغنيسيوم من المعادن الأساسية للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، لكن نقص المغنيسيوم (Hypomagnesemia) قد يمر دون ملاحظة في البداية، قبل أن يتحول إلى خطر صامت يهدد الصحة العامة على المدى الطويل.

أبرز أعراض نقص المغنيسيوم

وهناك بعض الأعراض الواضحة التي ترتبط بنقص المغنيسيوم، وفقا لما نشر في موقع Medical News و Cleveland Clinic، وتشمل ما يلي :

ـ التعب والإرهاق العام.

ـ فقدان الشهية والغثيان والقيء.

ـ تشنجات العضلات، ارتجافات وتنميل الأطراف.

ـ تقلبات مزاجية واضطرابات في النوم مثل الأرق.

ـ رعشة أو تشنجات عصبية متزايدة.

ـ اضطرابات ضربات القلب وعدم انتظامها.

أعراض نقص المغنيسيوم

المخاطر الصحية طويلة المدى لنقص المغنسيوم

ويؤكد الخبراء أن إهمال أعراض نقص المغنيسيوم قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة:

ـ أمراض القلب والأوعية الدموية:

ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب قد يصل إلى السكتة القلبية.

ـ السكري من النوع الثاني: ضعف حساسية الإنسولين وزيادة مقاومة الجلوكوز.

ـ هشاشة العظام:

نقص المغنيسيوم يقلل من امتصاص الكالسيوم ويضعف كثافة العظام.

أعراض نقص المغنيسيوم

ـ مشاكل الأعصاب والعضلات:

ضعف العضلات والتشنجات المزمنة.

ـ اضطرابات نفسية:

القلق والاكتئاب وضعف جودة النوم.

ـ اختلال توازن الكهارل:

مثل نقص البوتاسيوم (Hypokalemia) أو الكالسيوم (Hypocalcemia).

ـ مشاكل الجهاز الهضمي:

مثل الإسهال المزمن وسوء الامتصاص.

أعراض نقص المغنيسيوم

ويعد نقص المغنيسيوم من المشكلات التي قد لا تظهر أعراضها بشكل مباشر، لكنها تؤثر على القلب، العظام، الجهاز العصبي، والصحة النفسية.

لذلك ينصح الخبراء بالاهتمام بتناول مصادر المغنيسيوم الطبيعية، والمتابعة الطبية عند ظهور أي أعراض مرتبطة.