إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص
ابو الغيط يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
بالصور

لن تتوقع.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند شرب الكاكاو

هل الكاكاو مناسب لمرضى السكري؟
آية التيجي

يظل مرض السكري واحدًا من أبرز التحديات الصحية عالميًا، مما يدفع الباحثين إلى دراسة الأغذية الطبيعية التي قد تدعم التحكم في مستويات السكر بالدم. 

الكاكاو غني بمركبات الفلافانولات ومضادات الأكسدة

ومن بين هذه الأطعمة، يبرز الكاكاو، المشروب الغني بمركبات فريدة أثبتت الأبحاث أنها قد تفيد مرضى السكري بشكل مباشر.

يحتوي الكاكاو الخام على مركبات طبيعية تعرف باسم الفلافانولات، وهي مضادات أكسدة قوية تعزز تدفق الدم، تحسن من صحة الأوعية الدموية، وتقلل من الإجهاد التأكسدي المرتبط بتطور مقاومة الإنسولين.

وأظهرت دراسة نشرت في موقع The Health أن تناول مشروبات غنية بالكاكاو ساعد على تقليل مقاومة الإنسولين لدى بالغين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. 

كما أوضح خبراء من جامعة هارفارد أن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يساهم في خفض مستويات سكر الصيام وتحسين المؤشرات الالتهابية المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.

تشير الأبحاث إلى أن الفلافانولات الموجودة في الكاكاو تحسن من وظيفة بطانة الأوعية الدموية وتزيد من إنتاج أكسيد النيتريك (NO)، مما يعزز كفاءة استخدام الجلوكوز في الخلايا، وبالتالي يحسن حساسية الجسم للإنسولين.

كما أظهرت تجارب سريرية أن استهلاك الكاكاو الغني بالفلافانولات قد يؤدي إلى خفض مقاومة الإنسولين (HOMA-IR) وتحسين مستويات الأنسولين الصيامي.

التحذير الأهم

ويشدد الأطباء على أن هذه الفوائد تتحقق عند تناول الكاكاو الخام أو قليل التحلية، وليس عبر الشوكولاتة التجارية الغنية بالسكر والدهون المشبعة، والتي قد تؤدي إلى نتائج عكسية على مرضى السكري.

ويمكن القول إن تناول الكاكاو بانتظام وبالطريقة الصحيحة قد يكون وسيلة طبيعية مساعدة لمرضى السكري في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم، وتقليل مقاومة الإنسولين، ودعم صحة الأوعية الدموية.

