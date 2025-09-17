قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
آية التيجي

لا يظهر الصداع النصفي فجأة كما يعتقد الكثيرون، بل يمر بمجموعة من المراحل تبدأ أحيانًا قبل الألم الفعلي بأيام. 

أهم أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

وتُعرف أولى هذه المراحل باسم الطور التمهيدي أو المرحلة المبكرة للصداع النصفي، وهي إنذار مبكر يرسله الجسم ليُخبر المريض أن النوبة قادمة.

وقد تبدأ هذه العلامات قبل 24 إلى 48 ساعة من الألم وتستمر حتى ثلاثة أيام. والتعرف عليها مبكرًا يساعد المريض على التدخل في الوقت المناسب، وتقليل شدة النوبات واستعادة توازنه الحياتي.

وهناك بعض العلامات المبكرة التي قد تشير إلى اقتراب النوبة الصداع النصفي، وفقا لما نشر في موقع Health، وتشمل ما يلي :

ـ تغيرات الشهية: رغبة شديدة في أطعمة مثل الشوكولاتة أو الأطعمة المالحة.

ـ اختلال حرارة الجسم: الشعور بالبرودة أو التعرق المفاجئ.

ـ زيادة العطش والتبول: نتيجة اضطراب في التوازن الهرموني والسوائل.

ـ تغيرات المزاج: من العصبية إلى النشاط المفرط أو الحزن المفاجئ.

ـ ألم الرقبة أو تيبسها.

ـ اضطرابات النوم: صعوبة في النوم أو الاستيقاظ مرهقًا.

ـ حساسية الضوء والصوت.

ـ تورم الأطراف بسبب احتباس السوائل.

ـ اضطرابات الرؤية مثل ضبابية النظر.

ـ تثاؤب مفرط لا يمكن السيطرة عليه.

وهذه الأعراض تعكس تغييرات عصبية في الدماغ تسبق بداية الصداع، ما يجعلها مفتاحًا للتدخل المبكر.

الفرق بين التمهيدي والأورة

وقد يخلط البعض بين الطور التمهيدي ومرحلة الأورة، لكن الفرق بينهما واضح:

ويبدأ الصداع التمهيدي قبل النوبة بيوم أو يومين ويشمل أعراضًا عامة كالمزاج والشهية.

وتدوم الأورة من دقائق إلى ساعة وتشمل أعراضًا عصبية كوميض الرؤية، صعوبة الكلام، أو مشكلات في السمع.

وليس كل مرضى الصداع النصفي يمرون بالأورة، بينما التمهيدي أكثر شيوعًا.

كيفية التعامل مع المرحلة المبكرة مع الصداع النصفي

وعند ملاحظة هذه العلامات، يُنصح المريض بالآتي:

ـ تناول الأدوية الموصوفة فور ظهور الأعراض.

ـ التواجد في غرفة مظلمة وهادئة لتقليل المحفزات.

ـ استخدام كمادات باردة لتخفيف الضغط.

ـ شرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف.

ـ تجنب المحفزات مثل الروائح القوية، الضوضاء، والإضاءة القاسية.

استراتيجيات الوقاية المستمرة من الصداع النصفي

للحد من تكرار النوبات على المدى الطويل، ينصح الخبراء بـ:

ـ النوم العميق والمنتظم.

ـ ممارسة الرياضة المعتدلة مثل المشي أو اليوغا.

ـ تقليل الكافيين.

ـ تسجيل مذكرات الصداع لتحديد المحفزات.

ـ التحكم في الضغط النفسي عبر التأمل أو تمارين الاسترخاء

والتعرف على المرحلة المبكرة للصداع النصفي قد يكون الخطوة الأهم للسيطرة على المرض.

وبالنسبة إلى كل عرض من الأعراض السابقة هو رسالة من الجسم للاستعداد، ويمكن بالوعي والعلاج المبكر تقليل حدة الألم وتحسين جودة الحياة.

بالصور

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

