وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

أظهرت دراسة حديثة أن تأخير وجبة الإفطار لدى كبار السن قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، الشعور المستمر بالإرهاق، وارتفاع معدل الوفاة المبكرة.

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

وأجريت الدراسة على مدار 20 عامًا من قبل باحثين في مستشفى ماساتشوستس العام، وتم نشر نتائجها في مجلة «نيوزويك».

وشارك في الدراسة حوالي 3,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 42 و94 عامًا، حيث قام الباحثون بمتابعة توقيت تناول وجباتهم اليومية، وفحص أنماط حياتهم، إلى جانب إجراء تحاليل دم وتقييم حالتهم الصحية العامة.

وأظهرت النتائج، أن التقدم في العمر غالبًا ما يرتبط بتأخر مواعيد تناول الطعام، خاصة الإفطار، مما يؤدي إلى اضطراب مواعيد باقي الوجبات.

وبيّنت الدراسة أن الذين اعتادوا على تأخير وجبة الإفطار كانوا أكثر عُرضة للوفاة المبكرة مقارنة بمن يبدأون يومهم بوجبة صباحية متوازنة.

وقال الدكتور حسن دشتي، خبير التغذية والمؤلف الرئيسي للدراسة:"هذه النتائج تمنحنا فهمًا أعمق لأهمية وجبة الإفطار، خاصة بالنسبة لكبار السن، حيث إن تأخيرها يرتبط بمخاطر صحية أكبر وزيادة معدل الوفاة."

وأشارت الدراسة أيضًا، إلى أن العوامل الوراثية وأنماط الحياة مثل السهر الطويل، قلة النوم، أو صعوبة تحضير الطعام، من أبرز الأسباب التي تدفع البعض لتأخير تناول وجباتهم اليومية.

وأوصى الباحثون بضرورة بدء اليوم بتناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، لما لها من دور في تعزيز الطاقة، تحسين الصحة العامة، والوقاية من الإرهاق على مدار اليوم.