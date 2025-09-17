بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

أصيب إمام عاشور، نجم خط وسط نادي الأهلي والمنتخب الوطني للإصابة بالتهاب المعدة الفيروسي ولكن هذا المرض متفاوت في الخطورة ومتشابه مع بعض الحالات الطبية الأخرى.

أنواع التهاب المعدة الفيروسي

في كل موسم، يواجه ملايين الأشخاص حول العالم ما يُعرف بـ"فيروسات المعدة" أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، والتي تتسبب في أعراض مزعجة أبرزها الإسهال، الغثيان، التقيؤ، آلام البطن، والتعب الشديد.

ورغم أن الكثيرين يطلقون عليها "إنفلونزا المعدة"، فإنها ليست مرتبطة بفيروس الإنفلونزا المعروف، بل ناتجة عن أنواع مختلفة من الفيروسات التي تنتقل بسهولة عبر الطعام والماء الملوث أو من خلال التواصل المباشر مع المصابين، ومن اشهرها

ـ فيروس نورو (Norovirus):

الأكثر شيوعًا بين الكبار، ويظهر خلال 12–48 ساعة من العدوى، وهو شديد العدوى وينتقل بسهولة عبر الطعام والماء والأسطح.

ـ فيروس روتا (Rotavirus):

يصيب الأطفال بشكل خاص، وقد يسبب مضاعفات خطيرة لدى الرضع، لكن تتوفر له لقاحات فعّالة تقلل شدته وانتشاره.

ـ فيروس أسترو (Astrovirus):

غالبًا ما يُصيب الأطفال في دور الحضانة والمدارس، ويسبب أعراضًا مشابهة لباقي فيروسات المعدة.

ـ فيروس أدينو (Adenovirus):

بعض أنواعه تُسبب التهابات في المعدة والأمعاء، مع أعراض قد تستمر لأيام عدة.

طرق الوقاية من فيروسات المعدة

ـ غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام.

ـ تنظيف الأسطح وتعقيمها بمطهرات تحتوي على الكلور (Bleach) للوقاية من انتشار الفيروس.

ـ التعامل الآمن مع الطعام والماء من خلال غسل الفواكه والخضروات جيدًا، وتجنب الأطعمة غير المطهية أو مجهولة المصدر.

ـ العزل عند الإصابة لتقليل العدوى، عبر عدم مشاركة الأدوات الشخصية أو أواني الطعام.

ـ التطعيم ضد فيروس الروتا للأطفال كوسيلة وقائية أثبتت فعاليتها عالميًا.

ـ الترطيب المستمر باستخدام الماء ومحاليل معالجة الجفاف، خصوصًا للأطفال وكبار السن.

وبحسب تقارير CDC، ومستشفى جونز هوبكنز، وCleveland Clinic، فإن الكشف المبكر والالتزام بإجراءات النظافة من أهم الخطوات لتقليل مخاطر العدوى والحماية من مضاعفاتها.