فيروس H1N1.. جمال شعبان يتحدث عن ارتفاع نسبة الإصابة بالإنفلونزا

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية نشهد إصابات كثيرة بالأمراض التنفسية، ولذلك على المواطنين من كبار السن الحذر من الإصابة بهذا الفيروس الموسمي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الفيروس الحالي ليس نتيجة لسلالة جديدة من فيروس كورونا، بل هو نتيجة لفيروس H1N1، فالفيروسات المنتشرة حاليًا تعتبر من الفيروسات التنفسية.

ولفت إلى أن الدور الحالي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، وعطس وتكسير في الجسم، وتعب في البطن، ورشح، ترجيع، وأن معظم أدوية المسكنة لا تأني بنتيجة، ولذلك نؤكد أن الدور عيف لكن ليس خطر.

الفيروسات هذا العام ليست من متحورات

وأشار إلى أن الفيروسات هذا العام ليست من متحورات كورونا لكنها متحورت من الإنفلونزا، وأن دور البرد يصيب الكثير كل عام، وأن الإصابة بالبرد خلال هذه الفترة من العام يكون بشكل دائم في السنوات الماضية.

وطالب المواطنين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وأمراض قلبية، بالحصول على لقاح الإنفلونزا، من مركز المصل واللقاح، حتى لا تكون أعراض البرد شديدة.