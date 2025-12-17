قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيروس H1N1.. جمال شعبان يتحدث عن ارتفاع نسبة الإصابة بالإنفلونزا

فيروس
فيروس

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية نشهد إصابات كثيرة بالأمراض التنفسية، ولذلك على المواطنين من كبار السن الحذر من الإصابة بهذا الفيروس الموسمي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الفيروس الحالي ليس نتيجة لسلالة جديدة من فيروس كورونا، بل هو نتيجة لفيروس H1N1، فالفيروسات المنتشرة حاليًا تعتبر من الفيروسات التنفسية.

ولفت إلى أن الدور الحالي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، وعطس وتكسير في الجسم، وتعب في البطن، ورشح، ترجيع، وأن معظم أدوية المسكنة لا تأني بنتيجة، ولذلك نؤكد أن الدور عيف لكن ليس خطر.

الفيروسات هذا العام ليست من متحورات 

 

وأشار إلى أن الفيروسات هذا العام ليست من متحورات كورونا لكنها متحورت من الإنفلونزا، وأن دور البرد يصيب الكثير كل عام، وأن الإصابة بالبرد خلال هذه الفترة من العام يكون بشكل دائم في السنوات الماضية.

وطالب المواطنين من كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة، وأمراض قلبية، بالحصول على لقاح الإنفلونزا، من مركز المصل واللقاح، حتى لا تكون أعراض البرد شديدة.

فيروس H1N1 فيروس جمال شعبان الإصابة بالإنفلونزا الإنفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

الزغبي: حصار ترامب لناقلات النفط الفنزويلية يمهد لمواجهة بحرية قد تشمل روسيا وإيران

محافظ الغربية

محافظ الغربية: حل مشكلات الصرف وتكثيف النظافة وتمهيد الطرق بالمحلة

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد