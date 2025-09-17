قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا
مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
بالصور

ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
آية التيجي

في إنجاز طبي قد يغيّر مستقبل جراحة العظام، أعلن فريق بحثي صيني عن تطوير لاصق عظمي فائق السرعة قادر على إصلاح الكسور والعظام المحطمة خلال 3 دقائق فقط، دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو غرسات معدنية. 

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

وأطلق على الابتكار الجديد، الذي اسم Bone-02، تم الكشف عنه في مقاطعة تشجيانغ يوم 10 سبتمبر، وأثار موجة واسعة من الاهتمام في الأوساط الطبية العالمية.

وأوضح الدكتور لين شيانفينج، كبير جراحي العظام المساعد في مستشفى «سير ران ران شو» وقائد المشروع، أن فكرة هذا اللاصق مستوحاة من قوة التصاق المحار بالجسور تحت الماء، مما ساعد الباحثين على ابتكار غراء عظمي فعال حتى في البيئات الغنية بالدم، حيث تفشل المواد التقليدية.

ويتميز Bone-02 بقدرة فائقة على تثبيت العظام خلال 2 – 3 دقائق فقط، مع قوة ربط تتجاوز 400 رطل، وقوة قص تصل إلى 0.5 ميجا باسكال، وقوة ضغط تبلغ 10 ميجا باسكال، ما يجعله منافسًا حقيقيًا للغرسات المعدنية المستخدمة حاليًا.

وعلى عكس الشرائح والبراغي الفولاذية، فإن هذا اللاصق الجديد يُمتص طبيعيًا داخل الجسم أثناء التئام العظام، مما يلغي الحاجة لعملية جراحية ثانية لإزالة الغرسات، ويقلل من خطر العدوى أو رفض الجسم للمواد المزروعة.

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

تجارب واعدة على المرضى

وجرى اختبار مادة Bone-02 على أكثر من 150 مريضًا حتى الآن، وأظهرت النتائج الأولية نجاحًا كبيرًا في السلامة والمتانة.

وفي بعض الحالات، تمكن الأطباء من إتمام إجراءات كانت تستغرق عادةً وقتًا أطول مع استخدام الصفائح والبراغي المعدنية، في أقل من 3 دقائق فقط.

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

خلفية علمية

وتعود محاولات تطوير غراء العظام إلى أربعينيات القرن الماضي باستخدام مواد مثل الجيلاتين وراتنجات الإيبوكسي، لكنها لم تنجح بسبب مشاكل في التوافق الحيوي.

ويمثل اليوم Bone-02 نقلة نوعية قد تعيد تعريف طرق علاج الكسور في العالم، إذ يعد خيارًا أسرع، أقل تدخلًا، وأكثر أمانًا من العمليات الجراحية التقليدية.
ويرى العلماء، أن نجاح التجارب الإضافية على مادة Bone-02 سيجعلها ثورة حقيقية في مجال علاج الكسور، مما يوفر بدائل مبتكرة للمرضى ويختصر الوقت والجهد في غرف العمليات.

لاصق طبي للعظام Bone 02 علاج الكسور بدون جراحة ابتكار صيني في الطب غراء العظام بديل الغرسات المعدنية ثورة طبية في علاج العظام

