ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

في إنجاز طبي قد يغيّر مستقبل جراحة العظام، أعلن فريق بحثي صيني عن تطوير لاصق عظمي فائق السرعة قادر على إصلاح الكسور والعظام المحطمة خلال 3 دقائق فقط، دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو غرسات معدنية.

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

وأطلق على الابتكار الجديد، الذي اسم Bone-02، تم الكشف عنه في مقاطعة تشجيانغ يوم 10 سبتمبر، وأثار موجة واسعة من الاهتمام في الأوساط الطبية العالمية.

وأوضح الدكتور لين شيانفينج، كبير جراحي العظام المساعد في مستشفى «سير ران ران شو» وقائد المشروع، أن فكرة هذا اللاصق مستوحاة من قوة التصاق المحار بالجسور تحت الماء، مما ساعد الباحثين على ابتكار غراء عظمي فعال حتى في البيئات الغنية بالدم، حيث تفشل المواد التقليدية.

ويتميز Bone-02 بقدرة فائقة على تثبيت العظام خلال 2 – 3 دقائق فقط، مع قوة ربط تتجاوز 400 رطل، وقوة قص تصل إلى 0.5 ميجا باسكال، وقوة ضغط تبلغ 10 ميجا باسكال، ما يجعله منافسًا حقيقيًا للغرسات المعدنية المستخدمة حاليًا.

وعلى عكس الشرائح والبراغي الفولاذية، فإن هذا اللاصق الجديد يُمتص طبيعيًا داخل الجسم أثناء التئام العظام، مما يلغي الحاجة لعملية جراحية ثانية لإزالة الغرسات، ويقلل من خطر العدوى أو رفض الجسم للمواد المزروعة.

تجارب واعدة على المرضى

وجرى اختبار مادة Bone-02 على أكثر من 150 مريضًا حتى الآن، وأظهرت النتائج الأولية نجاحًا كبيرًا في السلامة والمتانة.

وفي بعض الحالات، تمكن الأطباء من إتمام إجراءات كانت تستغرق عادةً وقتًا أطول مع استخدام الصفائح والبراغي المعدنية، في أقل من 3 دقائق فقط.

خلفية علمية

وتعود محاولات تطوير غراء العظام إلى أربعينيات القرن الماضي باستخدام مواد مثل الجيلاتين وراتنجات الإيبوكسي، لكنها لم تنجح بسبب مشاكل في التوافق الحيوي.

ويمثل اليوم Bone-02 نقلة نوعية قد تعيد تعريف طرق علاج الكسور في العالم، إذ يعد خيارًا أسرع، أقل تدخلًا، وأكثر أمانًا من العمليات الجراحية التقليدية.

ويرى العلماء، أن نجاح التجارب الإضافية على مادة Bone-02 سيجعلها ثورة حقيقية في مجال علاج الكسور، مما يوفر بدائل مبتكرة للمرضى ويختصر الوقت والجهد في غرف العمليات.