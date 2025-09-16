احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

أثار الدكتور بسام أنور، استشاري التغذية العلاجية، جدلًا واسعًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بعد حديثه عن الجبنة المثلثات، التي تُعد من أكثر الوجبات شيوعًا في حقائب الأطفال المدرسية.

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

وأوضح في منشوره أن الفارق الكبير في أسعار الجبن المثلثات يرجع إلى المكونات، حيث تحتوي بعض الأنواع على دهون نباتية مثل: زيت النخيل، بينما تصنع أنواع أخرى من دهون حيوانية طبيعية، وهو ما يمثل فارقًا مهمًا لصحة الأطفال.



وبحسب ما صرح به الدكتور بسام، فإن أغلب الشركات المنتجة للجبنة المثلثات تعتمد على الزيت النباتي وخاصة زيت النخيل، الغني بالدهون المشبعة، والتي تُعد السبب الرئيسي في:

ـ مقاومة الأنسولين.

ـ ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ـ زيادة الدهون الثلاثية والكوليسترول.

ـ السمنة عند الأطفال.

وأضاف بسام، إلى أن بعض الشركات الكبرى توفر نوعين من الجبن المثلثات: أحدهما نباتي والآخر طبيعي لإرضاء جميع المستهلكين، بينما توجد شركات قليلة فقط تنتج النوع الطبيعي الخالي تمامًا من الزيوت النباتية.

مخاطر مقاومة الأنسولين عند الأطفال

وأوضح الدكتور، أن الأطفال الذين يعانون من زيادة محيط الخصر، أو اسمرار في الرقبة والإبطين والفخذين، أو ظهور زوائد جلدية، مع الشعور المستمر بالتعب وقلة التركيز، قد يكونون مصابين بمقاومة الأنسولين في سن صغيرة، نتيجة طبيعة الغذاء غير الصحي المليء بالملح الصيني، والزيوت المهدرجة، والدهون المشبعة.

علاقة الجبنة المثلثات ومقاومة الأنسولين عند الأطفال

الوجبة المثالية للأطفال لتقديمها في اللانش بوكس

ـ بروتين: (بيض – جبنة طبيعية غير نباتية – فول).

ـ خضار: (خيار – جزر – فلفل أخضر).

ـ نشويات صحية أو فاكهة: (خبز الحبوب الكاملة – فواكه طبيعية كمصدر للسكريات).

ممنوعات يجب تجنبها في اللانش بوكس للاطفال

ـ الجبن النباتي الدهن.

ـ السندوتشات الغنية بالدهون مثل البلح بالسمنة أو الحلاوة بالقشطة.

ـ الأطعمة الجاهزة مثل الإندومي.

ـ الشيبسي والوجبات المصنعة.

وفي ختام منشوره، دعا الدكتور بسام أنور الأهالي إلى الوعي والحرص على اختيار منتجات غذائية صحية للأطفال، مؤكداً أن التغذية السليمة في الصغر تحمي من أمراض خطيرة في المستقبل.