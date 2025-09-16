قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
آية التيجي

مع بدء العام الدراسي الجديد وازدحام جداول الأمهات العاملات، يتجدد السؤال الصعب: كيف يمكن للأم أن توازن بين مسؤولياتها المهنية ومتابعة أبنائها دراسيًا دون أن تشعر بالإنهاك؟.

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

وشدد خبراء التربية وعلم النفس، على أن الحل لا يكمن في الكمال، بل في التنظيم الذكي وتحديد الأولويات والمرونة في التعامل مع المهام اليومية، وفقا لما نشر في موقع Family Centre، Mother.ly، ومن اهمها :

ـ تحديد الأولويات الواقعية:
ينصح الخبراء الأمهات بعدم السعي وراء الكمال، بل وضع أهداف محددة مثل متابعة الواجبات الدراسية أو حضور الأنشطة المهمة، مع إدراك أن التوازن يتطلب المرونة.

ـ جدول مرن وتنظيم الوقت:
الاعتماد على تقويم عائلي يوضح التزامات العمل، المدرسة، والأنشطة، يساعد على توزيع المهام. وأظهرت دراسات أن الأمهات اللواتي يعملن عن بُعد يمضين وقتًا أطول مع أطفالهن مقارنةً بالعمل التقليدي.

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

ـ البحث عن دعم خارجي:
مشاركة الأجداد أو الاستعانة بمراكز الرعاية بعد المدرسة يقلل الضغط، بينما يُسهم التواصل المباشر مع المعلمين في معرفة التوقعات ودعم الطفل بشكل أفضل.

ـ تفويض المهام وتشريك الأطفال:
تشجيع الأبناء على الاستقلالية في تنظيم حقائبهم ومراجعة دروسهم، مع توزيع الأعباء المنزلية بين أفراد الأسرة، يمنح الأم وقتًا لمتابعة دراسية أكثر فعالية.

ـ استخدام فترات الفراغ بذكاء:
استغلال أوقات الانتظار أو الفترات بين انتهاء العمل وبدء المذاكرة لمراجعة الدروس مع الأبناء، مع تخصيص وقت محدد عالي الجودة للمذاكرة بعيدًا عن المشتتات.

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

ـ الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية:
النوم الكافي، الغذاء الصحي، والرياضة الخفيفة ضرورية لتجديد طاقة الأم. كما يُنصح بتخصيص بضع دقائق يوميًا لنشاط شخصي يساعد على الاسترخاء.

ـ تقبّل المرونة والتعديل المستمر:
التوازن ليس ثابتًا؛ فقد تتغير مواعيد الدراسة أو متطلبات العمل، لذا من المهم مراجعة الخطة بشكل دوري وتجنب الشعور بالذنب في حال تعذر إنجاز كل المهام.

الأم العاملة متابعة الأبناء دراسيًا التوازن بين العمل والأسرة تنظيم وقت الأمهات دعم الأطفال في الدراسة المرونة في التربية الصحة النفسية للأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

ترشيحاتنا

كأس إيزى كارت مصر

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

بالصور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي
عايدة الأيوبي

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد