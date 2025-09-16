قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي
آية التيجي

مع اقتراب بداية العام الدراسي، تبحث الكثير من الأمهات عن أفضل الطرق لمساعدة أطفالهن على التأقلم مع أجواء المدرسة والانتقال من عطلة الصيف إلى روتين جديد مليء بالدروس والأنشطة. 

نصائح للأمهات  لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

نصح خبراء التربية وعلم النفس بخطوات عملية تُسهل على الطفل هذه المرحلة وتخفف من توتره وقلقه، لتصبح العودة إلى المدرسة تجربة إيجابية مليئة بالحماس، Childmin، Healthychildren، Parents، وهي :

ـ تهيئة الروتين اليومي مبكراً:
ينصح خبراء التربية بضرورة ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ قبل بدء الدراسة بأسابيع قليلة، حتى يعتاد الطفل على جدول المدرسة تدريجياً.

ـ التحضير النفسي والعاطفي:
من المهم التحدث مع الطفل عن مشاعره ومخاوفه، والاعتراف بقلقه وطمأنته بأن الشعور بالتوتر أمر طبيعي، مع استخدام قصص عن اليوم الأول لتخفيف القلق.

نصائح للأمهات  لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

ـ تدريب على الروتين: المدرسي في المنزل
إدخال أوقات وجبات منتظمة، وفترات راحة، وتعليم الطفل تجهيز حقيبته وملابسه بنفسه يعزز من استقلاليته ويقلل الضغط في الصباح.

ـ زيارة المدرسة مسبقاً:
رؤية الصف والفناء والتعرف على المعلم يساعد الطفل على كسر حاجز الخوف والشعور بالراحة قبل اليوم الأول.

نصائح للأمهات  لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

ـ تعزيز المهارات الاجتماعية والنظافة:
تعليم الطفل كيفية تكوين صداقات جديدة، الاستماع للآخرين، مشاركة الأدوات، والاعتناء بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين.

ـ تنظيم بيئة تعليمية مناسبة بالمنزل:
توفير مكان هادئ ومجهز جيداً للدراسة يساعد الطفل على التركيز، مع التأكد من توفر الأدوات واللوازم المدرسية.

نصائح للأمهات  لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

ـ الاهتمام بالنوم والتغذية:
النوم الكافي والفطور الصحي عناصر أساسية في تحسين تركيز الطفل ومزاجه خلال اليوم الدراسي.

ـ التواصل مع المدرسة والمعلمين :
التعرف على جدول الحصص والأنشطة المدرسية وقواعد السلوك يهيئ الأسرة والطفل لبدء عام دراسي منظم.

نصائح للأمهات  لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

ـ استراتيجيات مواجهة القلق:
يمكن تعليم الطفل تمارين تنفس بسيطة واستخدام جداول مرئية توضح له تفاصيل يومه لتقليل التوتر.

ـ تعزيز الثقة والدعم الأسري:
تشجيع الطفل وتهنئته على إنجازاته الصغيرة يعزز ثقته بنفسه، كما أن الحوار اليومي معه عن يومه الدراسي يمده بالدعم العاطفي المطلوب.

