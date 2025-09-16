10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

مع اقتراب بداية العام الدراسي، تبحث الكثير من الأمهات عن أفضل الطرق لمساعدة أطفالهن على التأقلم مع أجواء المدرسة والانتقال من عطلة الصيف إلى روتين جديد مليء بالدروس والأنشطة.

نصائح للأمهات لتجهيز الأطفال في بداية العام الدراسي

نصح خبراء التربية وعلم النفس بخطوات عملية تُسهل على الطفل هذه المرحلة وتخفف من توتره وقلقه، لتصبح العودة إلى المدرسة تجربة إيجابية مليئة بالحماس، Childmin، Healthychildren، Parents، وهي :

ـ تهيئة الروتين اليومي مبكراً:

ينصح خبراء التربية بضرورة ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ قبل بدء الدراسة بأسابيع قليلة، حتى يعتاد الطفل على جدول المدرسة تدريجياً.

ـ التحضير النفسي والعاطفي:

من المهم التحدث مع الطفل عن مشاعره ومخاوفه، والاعتراف بقلقه وطمأنته بأن الشعور بالتوتر أمر طبيعي، مع استخدام قصص عن اليوم الأول لتخفيف القلق.

ـ تدريب على الروتين: المدرسي في المنزل

إدخال أوقات وجبات منتظمة، وفترات راحة، وتعليم الطفل تجهيز حقيبته وملابسه بنفسه يعزز من استقلاليته ويقلل الضغط في الصباح.

ـ زيارة المدرسة مسبقاً:

رؤية الصف والفناء والتعرف على المعلم يساعد الطفل على كسر حاجز الخوف والشعور بالراحة قبل اليوم الأول.

ـ تعزيز المهارات الاجتماعية والنظافة:

تعليم الطفل كيفية تكوين صداقات جديدة، الاستماع للآخرين، مشاركة الأدوات، والاعتناء بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين.

ـ تنظيم بيئة تعليمية مناسبة بالمنزل:

توفير مكان هادئ ومجهز جيداً للدراسة يساعد الطفل على التركيز، مع التأكد من توفر الأدوات واللوازم المدرسية.

ـ الاهتمام بالنوم والتغذية:

النوم الكافي والفطور الصحي عناصر أساسية في تحسين تركيز الطفل ومزاجه خلال اليوم الدراسي.

ـ التواصل مع المدرسة والمعلمين :

التعرف على جدول الحصص والأنشطة المدرسية وقواعد السلوك يهيئ الأسرة والطفل لبدء عام دراسي منظم.

ـ استراتيجيات مواجهة القلق:

يمكن تعليم الطفل تمارين تنفس بسيطة واستخدام جداول مرئية توضح له تفاصيل يومه لتقليل التوتر.

ـ تعزيز الثقة والدعم الأسري:

تشجيع الطفل وتهنئته على إنجازاته الصغيرة يعزز ثقته بنفسه، كما أن الحوار اليومي معه عن يومه الدراسي يمده بالدعم العاطفي المطلوب.