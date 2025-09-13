قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بعد إنصاف المحكمة لـ وفاء عامر.. المنتج محمد فوزى: هذا عدل ربنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 أجزاء دجاج لا يجب عليك تناولها أبداً.. قد تعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة

الدجاج
الدجاج
هاجر هانئ

في حين أن الدجاج مصدر شائع للبروتين، إلا أن أجزاء معينة يمكن أن تشكل مخاطر صحية،  يحتوي جلد الدجاج على دهون وبكتيريا مخفية، في حين أن الأعضاء مثل الرئتين والأمعاء قد تحتوي على طفيليات ومسببات الأمراض. يمكن لأجزاء أخرى، مثل الرأس والقدمين، أن تتراكم المبيدات الحشرية والملوثات، مما يؤكد على أهمية الاختيار الدقيق والإعداد الشامل لتقليل الضرر المحتمل.

‏‎الدجاج هو مصدر شائع للبروتين وغالبا ما يعتبر أكثر صحة من اللحوم الحمراء. ومع ذلك، ليس كل جزء من الطائر جيد لجسمك، وفقا للدراسات قد تحتوي بعض الأجزاء من الدجاج على مستويات عالية من الدهون، أو تؤوي البكتيريا الضارة، أو تخزن السموم والملوثات من بيئة الطائر.

يمكن أن يؤدي استهلاك هذه الأجزاء بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى أو مشاكل الجهاز الهضمي أو المشاكل الصحية طويلة الأجل، إذا كنت تستمتع بالدجاج بشكل متكرر، فمن المهم معرفة الأجزاء التي يجب تجنبها وكيفية إعداد الأجزاء الأكثر أمانا بشكل صحيح لتقليل خطر الإصابة بالمرض وتعزيز صحة أفضل.

تجنب هذه الأجزاء العشرة التي قد تضر جسمك سرا

-يحتوي جلد الدجاج على دهون وبكتيريا مخفية

جلد الدجاج المقرمش المفضل لدى الكثيرين، إنه ليس الجزء الأكثر صحة من الطائر، يتكون الجلد في المقام الأول من الدهون، والتي يمكن أن تسهم في زيادة خطر الكوليسترول وأمراض القلب إذا تم استهلاكها بشكل متكرر.

حتى بعد الطهي، لا يزال بإمكان جلد الدجاج إيواء البكتيريا، خاصة إذا لم يتم إعداده بشكل صحيح.

-قد تحمل رئتي الدجاج طفيليات

لا يتم استهلاك رئتي الدجاج بشكل شائع في معظم المأكولات ولكن يتم استخدامها في بعض الأطباق التقليدية، القلق مع الرئتين هو أنها يمكن أن تحتوي على الكائنات الحية الدقيقة والطفيليات المقاومة لدرجات حرارة الطهي المرتفعة، هذا يجعلها تشكل خطرا صحيا محتملا، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحي.


-يمكن لرأس الدجاج أن يتراكم بقايا مبيدات الآفات

تستخدم رؤوس الدجاج أحيانا في المرق أو الحساء التقليدي، وقد تحتوي على بقايا مبيدات الآفات الممتصة من الأعلاف الملوثة أو البيئة.

بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه المخلفات في الأنسجة، مما يشكل مخاطر صحية طويلة الأجل عند استهلاكها.

طريقة عمل محلول البراين لتنظيف الدجاج

-الأمعاء معرضة لخطر كبير للتلوث البكتيري

أمعاء الدجاج غنية فيبكتيرياومسببات الأمراض الأخرى التي يصعب إزالتها تماما، حتى مع التنظيف الشامل، ما لم يتم تنظيفها وطهيها بشكل صحيح من قبل شخص لديه خبرة، فمن الأفضل تجنبها بسبب ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.


-تتعرض أقدام الدجاج للأوساخ والبكتيريا

تحظى أقدام الدجاج بشعبية في بعض الثقافات، ويمكن أن تكون لذيذة عند طهيها بشكل صحيح - ولكنها تحمل أيضا خطرا أكبر من التلوث.

نظرا لأنهم على اتصال دائم بالأرض، يمكنهم حبس الأوساخ والبكتيريا والملوثات الأخرى في شقوقهم.

ضبط 40 كيلوجرامًا من قطع الدجاج منتهية الصلاحية

-يجب أن يؤكل قلب الدجاج باعتدال

غالبا ما يعتبر القلب لحما مغذيا غنيا بالبروتين والمعادن الأساسية. ومع ذلك، قد يحتوي أيضا على هرمونات التوتر المتبقية، والتي يمكن أن تؤثر على الصحة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، يوصي الخبراء بالاعتدال عند تضمين قلب الدجاج في نظامك الغذائي.

-تتطلب الحوصلة تنظيفا شاملا

تعمل الحوصلة كمعدة الطائر وغالبا ما تحتوي على أحجار صغيرة وحصى تساعد على طحن الطعام، إذا لم يتم تنظيفها جيدا، فيمكنها حمل البكتيريا الضارة أو بقايا الحطام، على الرغم من أنه يمكن أن يكون جزءا لذيذا ومغذيا من الدجاج، إلا أن التحضير السليم هو المفتاح لجعله آمنا للاستهلاك.

-يمكن أن تحمل رقبة الدجاج البكتيريا

تستخدم أعناق الدجاج عادة في الحساء والأسهم، ولكن يمكن أن تكون أيضا أرضا خصبة للبكتيريا، قد لا يكون الغليان كافيا دائما لقتل جميع مسببات الأمراض، لذلك من الضروري ضمان تنظيف الرقبة وطهيها بشكل صحيح لفترة كافية.


-تقدم أجنحة الدجاج القليل من التغذية

تتكون أطراف الجناح في الغالب من الجلد والعظام وتقدم القليل جدا من اللحوم أو القيمة الغذائية، غالبا ما يتم تضمينها في وصفات النكهة ولكنها لا تساهم كثيرا من حيث البروتين. علاوة على ذلك، يمكنهم حمل الدهون والبكتيريا الزائدة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.


-قد يحتفظ نخاع العظام بالدم

بينما تستخدم عظام الدجاج لصنع مرق غني بالمغذيات، يمكن أن يحتوي النخاع في الداخل في بعض الأحيان على آثار دم لا يتم طهيها بالكامل، هذا يشكل خطرا طفيفا على التلوث إذا لم يتم غلي العظام لفترة طويلة بما فيه الكفاية.


 

كنز غذائي وتجميلى.. فوائد أرجل الدجاج


 

على الرغم من أن الدجاج هو عموما خيار آمن وصحي للحوم، إلا أنه لا ينبغي استهلاك كل جزء من الطيور، يمكن أن يساعد الانتباه إلى الأجزاء التي تدرجها في وجباتك وكيفية إعدادها في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء والتعرض غير المرغوب فيه للمواد الضارة، يمكن أن تحمل أجزاء الدجاج الملوثة أو التي يتم التعامل معها بشكل سيئ بكتيريا مثل السالمونيلا أو العطيفة، وهي أسباب شائعة للتسمم الغذائي.

يعد التخزين غير السليم والتلوث المتبادل والطهي غير السليم أخطاء متكررة يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية، خاصة عند التعامل مع الجروح الخام أو غير المألوفة. عندما تكون في شك، التزم بالأجزاء المطبوخة جيدا وتجنب اللحوم العضوية أو الأجزاء التي يصعب تنظيفها أو طهيها جيدا.

المصدر: timesofindia


 

الدجاج المبيدات الحشرية الدهون السموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

الفراخ والبيض

بكام كيلو الفراخ؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

ترشيحاتنا

محكمة

لسرقة توك توك.. الإعدام لعامل والمؤبد لـ3 آخرين بتهمة قتل سائق في الخانكة بالقليوبية

محافظ المنوفية

إحالة 66 من العاملين بمستشفيات الصدر والجراحات المتخصصة بالمنوفية للتحقيق

جانب من زيارة نائب محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج يصطحب 300 شاب وفتاة لزيارة أعرق الأديرة القبطية

بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟
ماذا فعلت حقنة الفيلر في انف البلوجر كنزي مدبولي؟

تحذير هام من تناول نوع جبنة معروف.. لن تتوقعها

مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا
مخاطر تناول الجبنة يوميًا

5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏
سيارات ‏SUV‏

لحظة وصول إليسا الى المطار لإحياء حفل بالقاهرة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد