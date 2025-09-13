10 أجزاء دجاج لا يجب عليك تناولها أبداً.. قد تعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة

في حين أن الدجاج مصدر شائع للبروتين، إلا أن أجزاء معينة يمكن أن تشكل مخاطر صحية، يحتوي جلد الدجاج على دهون وبكتيريا مخفية، في حين أن الأعضاء مثل الرئتين والأمعاء قد تحتوي على طفيليات ومسببات الأمراض. يمكن لأجزاء أخرى، مثل الرأس والقدمين، أن تتراكم المبيدات الحشرية والملوثات، مما يؤكد على أهمية الاختيار الدقيق والإعداد الشامل لتقليل الضرر المحتمل.

‏‎الدجاج هو مصدر شائع للبروتين وغالبا ما يعتبر أكثر صحة من اللحوم الحمراء. ومع ذلك، ليس كل جزء من الطائر جيد لجسمك، وفقا للدراسات قد تحتوي بعض الأجزاء من الدجاج على مستويات عالية من الدهون، أو تؤوي البكتيريا الضارة، أو تخزن السموم والملوثات من بيئة الطائر.

يمكن أن يؤدي استهلاك هذه الأجزاء بانتظام إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى أو مشاكل الجهاز الهضمي أو المشاكل الصحية طويلة الأجل، إذا كنت تستمتع بالدجاج بشكل متكرر، فمن المهم معرفة الأجزاء التي يجب تجنبها وكيفية إعداد الأجزاء الأكثر أمانا بشكل صحيح لتقليل خطر الإصابة بالمرض وتعزيز صحة أفضل.

تجنب هذه الأجزاء العشرة التي قد تضر جسمك سرا

-يحتوي جلد الدجاج على دهون وبكتيريا مخفية

جلد الدجاج المقرمش المفضل لدى الكثيرين، إنه ليس الجزء الأكثر صحة من الطائر، يتكون الجلد في المقام الأول من الدهون، والتي يمكن أن تسهم في زيادة خطر الكوليسترول وأمراض القلب إذا تم استهلاكها بشكل متكرر.

حتى بعد الطهي، لا يزال بإمكان جلد الدجاج إيواء البكتيريا، خاصة إذا لم يتم إعداده بشكل صحيح.

-قد تحمل رئتي الدجاج طفيليات

لا يتم استهلاك رئتي الدجاج بشكل شائع في معظم المأكولات ولكن يتم استخدامها في بعض الأطباق التقليدية، القلق مع الرئتين هو أنها يمكن أن تحتوي على الكائنات الحية الدقيقة والطفيليات المقاومة لدرجات حرارة الطهي المرتفعة، هذا يجعلها تشكل خطرا صحيا محتملا، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحي.



-يمكن لرأس الدجاج أن يتراكم بقايا مبيدات الآفات

تستخدم رؤوس الدجاج أحيانا في المرق أو الحساء التقليدي، وقد تحتوي على بقايا مبيدات الآفات الممتصة من الأعلاف الملوثة أو البيئة.

بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه المخلفات في الأنسجة، مما يشكل مخاطر صحية طويلة الأجل عند استهلاكها.

-الأمعاء معرضة لخطر كبير للتلوث البكتيري

أمعاء الدجاج غنية فيبكتيرياومسببات الأمراض الأخرى التي يصعب إزالتها تماما، حتى مع التنظيف الشامل، ما لم يتم تنظيفها وطهيها بشكل صحيح من قبل شخص لديه خبرة، فمن الأفضل تجنبها بسبب ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.



-تتعرض أقدام الدجاج للأوساخ والبكتيريا

تحظى أقدام الدجاج بشعبية في بعض الثقافات، ويمكن أن تكون لذيذة عند طهيها بشكل صحيح - ولكنها تحمل أيضا خطرا أكبر من التلوث.

نظرا لأنهم على اتصال دائم بالأرض، يمكنهم حبس الأوساخ والبكتيريا والملوثات الأخرى في شقوقهم.

-يجب أن يؤكل قلب الدجاج باعتدال

غالبا ما يعتبر القلب لحما مغذيا غنيا بالبروتين والمعادن الأساسية. ومع ذلك، قد يحتوي أيضا على هرمونات التوتر المتبقية، والتي يمكن أن تؤثر على الصحة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة، يوصي الخبراء بالاعتدال عند تضمين قلب الدجاج في نظامك الغذائي.

-تتطلب الحوصلة تنظيفا شاملا

تعمل الحوصلة كمعدة الطائر وغالبا ما تحتوي على أحجار صغيرة وحصى تساعد على طحن الطعام، إذا لم يتم تنظيفها جيدا، فيمكنها حمل البكتيريا الضارة أو بقايا الحطام، على الرغم من أنه يمكن أن يكون جزءا لذيذا ومغذيا من الدجاج، إلا أن التحضير السليم هو المفتاح لجعله آمنا للاستهلاك.

-يمكن أن تحمل رقبة الدجاج البكتيريا

تستخدم أعناق الدجاج عادة في الحساء والأسهم، ولكن يمكن أن تكون أيضا أرضا خصبة للبكتيريا، قد لا يكون الغليان كافيا دائما لقتل جميع مسببات الأمراض، لذلك من الضروري ضمان تنظيف الرقبة وطهيها بشكل صحيح لفترة كافية.



-تقدم أجنحة الدجاج القليل من التغذية

تتكون أطراف الجناح في الغالب من الجلد والعظام وتقدم القليل جدا من اللحوم أو القيمة الغذائية، غالبا ما يتم تضمينها في وصفات النكهة ولكنها لا تساهم كثيرا من حيث البروتين. علاوة على ذلك، يمكنهم حمل الدهون والبكتيريا الزائدة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.



-قد يحتفظ نخاع العظام بالدم

بينما تستخدم عظام الدجاج لصنع مرق غني بالمغذيات، يمكن أن يحتوي النخاع في الداخل في بعض الأحيان على آثار دم لا يتم طهيها بالكامل، هذا يشكل خطرا طفيفا على التلوث إذا لم يتم غلي العظام لفترة طويلة بما فيه الكفاية.









على الرغم من أن الدجاج هو عموما خيار آمن وصحي للحوم، إلا أنه لا ينبغي استهلاك كل جزء من الطيور، يمكن أن يساعد الانتباه إلى الأجزاء التي تدرجها في وجباتك وكيفية إعدادها في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء والتعرض غير المرغوب فيه للمواد الضارة، يمكن أن تحمل أجزاء الدجاج الملوثة أو التي يتم التعامل معها بشكل سيئ بكتيريا مثل السالمونيلا أو العطيفة، وهي أسباب شائعة للتسمم الغذائي.

يعد التخزين غير السليم والتلوث المتبادل والطهي غير السليم أخطاء متكررة يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية، خاصة عند التعامل مع الجروح الخام أو غير المألوفة. عندما تكون في شك، التزم بالأجزاء المطبوخة جيدا وتجنب اللحوم العضوية أو الأجزاء التي يصعب تنظيفها أو طهيها جيدا.

المصدر: timesofindia



