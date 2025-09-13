نظام غذائي لحصوات الكلى..7 أطعمة يجب تجنبها لمنع تكرار ظهورها

تصيب حصوات الكلى واحدًا من كل عشرة أشخاص تقريبًا، وإذا كنت قد أصبت بها بالفعل، فإن احتمال إصابتك بها مرة أخرى يبلغ حوالي 50% خلال عشر سنوات.

حصوات الكلى مؤلمة، مؤلمة للغاية، ولكن هل تعلم ما هو أسوأ؟ ذلك الشعور المزعج الذي يدق في رأسك باستمرار: إذا أصبت بها مرة، فهناك احتمال كبير أن تصاب بها مرة أخرى.

الخبر السار؟ اتباع نظام غذائي ذكي ومدروس جيدًا قد يكون خير عون لك في منع تكرار الإصابة، يلعب نظامك الغذائي دورا أساسيا في الوقاية من تلك الحصوات، سواءً كان ذلك من أكسالات الكالسيوم، أو حمض اليوريك، أو أي نوع آخر، فإن تعديلات بسيطة في وجباتك اليومية قد تُحدث فرقًا كبيرًا.

لذا، لا داعي للاندفاع في تلك الدوامة المتوترة - ما عليك سوى الانتباه لما تتناوله.

علاوة على ذلك، ليس عليك التوقف عن تناول جميع أطعمتك المفضلة، بل عليك معرفة أيها يجب عليك الحد منه أو استبداله، خاصةً إذا كنت تعاني من حصوات أكسالات الكالسيوم أو حمض اليوريك.

في هذا الدليل، سنشرح لك بعض الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يجب عليك تجنبها لحماية نفسك من حصوات الكلى. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم لك بدائل ذكية ولذيذة وصحية تساعد على حماية كليتيك بدلًا من مهاجمتهما.

7 أطعمة يجب تجنبها لمنع تكرار حصوات الكلى

-الأطعمة الغنية بالأوكسالات (السبانخ، البنجر، المكسرات، الشوكولاتة)

لماذا يجب تجنبها: تحتوي هذه الأطعمة على الأكسالات، والتي يمكن أن تتحد مع الكالسيوم في الكلى وتشكل حصوات صلبة ومؤلمة، وخاصة حصوات أكسالات الكالسيوم، وهي النوع الأكثر شيوعًا.

التبديل بـ: اختر الفواكه والخضروات منخفضة الأكسالات مثل البطيخ والخيار والموز والقرنبيط والعنب أو القرنبيط وقم بإقران الأطعمة التي تحتوي على الأكسالات من حين لآخر بأطعمة غنية بالكالسيوم (مثل الجبن) لتقليل الامتصاص.

-الأطعمة الغنية بالصوديوم (المالحة) (المصنعة، المعلبة، الوجبات السريعة)

لماذا تتجنبه؟ الإفراط في تناول الملح ليس مفيدًا لكليتيك، سواءً كنت تعاني من حصوات سابقة أم لا، فالإفراط في تناول الملح يزيد من إفراز الكالسيوم في البول، وهو عامل رئيسي في تكوّن حصوات الكالسيوم.

استبدلها بـ: اختر وجبات طازجة محضرة منزليًا ومُنكّهة بالأعشاب وعصير الليمون أو التوابل الخفيفة، اختر أطعمةً قليلة أو خالية من الصوديوم، وتحقق من وجود الصوديوم في الصلصات مثل صلصة الصويا أو صلصة التيرياكي.

-البروتين الحيواني (اللحوم الحمراء، لحوم الأعضاء، المحار)

لماذا تتجنبها؟ لذيذة؟ نعم! لكنها غنية أيضًا بالبيورينات (مما يؤدي إلى حصوات حمض اليوريك)، كما أن البروتين الحيواني يُحمض البول، مما يزيد من خطر الإصابة بالحصوات.

استبدلها بـ: البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا والحمص، أو كميات معتدلة من الدواجن أو الأسماك، والكثير من الخضروات والفواكه.

-المشروبات السكرية والمحلاة (المشروبات الغازية والعصائر الحلوة)

لماذا تتجنبها؟ كما أن الإفراط في تناول الملح يضر بالكلى، فإن الإفراط في تناول السكر قد يضرها أيضًا، يزيد تناول الفركتوز والسكر المرتفع من خطر الإصابة، لأن السكر المُصنّع يزيد من إفراز الكالسيوم، بينما تُعزز أحماض الفوسفوريك الموجودة في المشروبات الغازية الحلوة تكوّن الحصوات.

استبدلها بـ: قد يبدو هذا كلامًا فارغًا، لكن اشرب الماء العادي، يمكنك شرب الماء الفوار، إن كان غير محلى، أو الماء المنكّه بعصير الليمون أو الليمون الحامض الطازج، لا بأس بالعصائر الطبيعية باعتدال.

-الكولا والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

لماذا يجب تجنبها: تحتوي المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك المرتبط بتكوين الحصوات؛ كما أن الكافيين قد يسبب الجفاف، مما يؤدي إلى تركيز المعادن في البول.

استبدلها بالماء: الماء هو الأفضل بلا شك، شاي الأعشاب غير المُحلى أو القهوة باعتدال مفيدان، ولكن تجنب الكولا ومشروبات الطاقة.

-الأطعمة الغنية بالبيورينات (السردين، الأنشوجة، اللحوم العضوية، البيرة)

لماذا يجب تجنبها: هذه الأطعمة ترفع مستويات حمض البوليك، مما يسبب حصوات حمض البوليك.

تناول: البروتينات النباتية والبروتينات الحيوانية المعتدلة، بالإضافة إلى الترطيب الجيد والحمضيات، مثل الليمون (زيادة السترات)، يمكن أن تساعد في منع تكوين الحصى.

-الإفراط في تناول مكملات فيتامين سي

لماذا يجب تجنبه: يمكن أن تتحول الجرعات العالية من فيتامين C إلى أكسالات في جسمك، مما يؤدي إلى تكوين الحصوات.

استبدله بـ: بدلًا من تناول المكملات الغذائية، تناول فيتامين سي من الأطعمة الكاملة، مثل البرتقال والفراولة والفلفل الحلو، تناول هذه الأطعمة بكميات منتظمة أكثر أمانًا وفائدةً.

