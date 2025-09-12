قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسداد الشريان التاجي.. أعراض مبكرة لا تتجاهلها حفاظا على حياتك

الشريان التاجي
الشريان التاجي
هاجر هانئ

‏‎مرض الشريان التاجي هو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا حول العالم، لكن الخبر السار هو أن الكثير من الأشخاص يمكنهم تأخير أو الوقاية من مرض الشريان التاجي من خلال تغييرات نمط الحياة أو الأدوية.

يحدث مرض الشريان التاجي عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى قلبك (الشرايين التاجية) مسدودة وضيقة. عادة، يحدث الانسداد بسبب تراكم مادة دهنية تسمى البلاك في الشرايين التاجية. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب تراكم البلاك في تضييق الشرايين وتصلبها، مما يحد من تدفق الدم إلى القلب.

‏‎العلامات المبكرة لمرض الشريان التاجي

‏‎في المراحل المبكرة، قد لا تلاحظ أي أعراض لمرض الشريان التاجي، لكن يعاني بعض الأشخاص أن لديهم شيء يسمى نقص التروية الصامت، حيث لا يحصل القلب على ما يكفي من تدفق الدم، لكنهم لا يعانون من أي أعراض، ومع ذلك، مع تضييق الشرايين التاجية، قد تواجه:

* ألم في الصدر

* نبضات القلب أو الرفرفة أو القصف (خفقان القلب)

* ضيق التنفس، خاصة أثناء النشاط

‏‎بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن أول علامة على مرض الشريان التاجي هي نوبة قلبية. في الواقع، يعد مرض الشريان التاجي أحد الأسباب الأكثر شيوعا للنوبات القلبية. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية، فاتصل بالرقم بالطوارئ على الفور.
 

7 علامات تنذر بأمراض القلب.. لا تتجاهلها

‏‎أعراض أخرى لمرض الشريان التاجي الشائعة

‏‎يمكن أن تختلف علامات وأعراض مرض الشريان التاجي اختلافا كبيرا من شخص لآخر، تتضمن بعض أعراض مرض الشريان التاجي الأكثر شيوعا ما يلي:

* ألم في الصدر

* خفقان القلب

* عسر الهضم

* اضطراب ضربات القلب

* تعب شديد

* ضيق في التنفس

* تورم اليدين والقدمين

‏‎مثل النوبات القلبية، قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي أيضا بين الرجال والنساء.

"بالنسبة للنساء، في كثير من الأحيان قد يكون مجرد ألم في منتصف الظهر أو ضيق في التنفس غير مبرر أو عدم راحة الفك أو حرق في الصدر."

مشروبات تنظف شرايين القلب

‏‎أعراض النوبة القلبية الشائعة

‏‎تحدث النوبة القلبية عندما يتم حظر إمدادات الدم إلى قلبك فجأة، يتطلب علاجا طارئا لاستعادة تدفق الدم إلى قلبك.

‏‎على الرغم من أن أعراض النوبة القلبية يمكن أن تختلف من شخص لآخر، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعا تشمل:

* ألم في الصدر في منتصف أو الجانب الأيسر من صدرك

* عدم الراحة في ظهرك أو رقبتك أو فكك

* الدوار أو الضعف

* ألم يشع من خلال أحد الكتفين أو الذراعين أو كليهما

* أحاسيس الضغط أو الضغط أو الامتلاء في صدرك

* ضيق في التنفس، حتى بدون نشاط

المصدر: ‏advocatehealth

