مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني خلال 3 أشهر.. فما هي؟

يُعدّ مرض الكبد الدهني من أسرع الحالات الطبية انتشارًا، ويتميز بتراكم غير طبيعي للدهون في الكبد، مما يُلحق ضررًا أكبر به. ورغم أن هذا الاضطراب - المعروف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) - ينشأ عن نظام غذائي ونمط حياة غير صحيين، إلا أن هناك بعض الطرق التي يُمكنك من خلالها عكس مساره قبل أن يُصبح مُهددًا للحياة.

مكملات تعالج الكبد الدهني

وفقًا للأطباء، يُمكن علاج الكبد الدهني باتباع نظام غذائي سليم ومتوازن، وتعديل نمط الحياة، وتناول بعض المكملات الغذائية، من هذه المكملات:

السليمارين

يُعرف أيضًا باسم السليمارين، وهو مكمل عشبي يساعد على حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن المواد السامة والإجهاد التأكسدي المتزايد، وقد أظهرت دراسات عديدة أن السليمارين يُحسّن وظائف الكبد لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، إذ يُقلل الالتهاب ويمنع تلف الكبد.

يقول الخبراء إنه يحمي الكبد أيضًا من السموم، مثل الأماتوكسين، الذي ينتجه فطر غطاء الموت، والذي يكون قاتلًا عند تناوله، ويُقال إن هذا المكمل الغذائي يمنع الجذور الحرة ويعزز إنتاج البروتين في خلايا الكبد. مع ذلك، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات السليمارين ، لأنها تتطلب إشرافًا طبيًا.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

وفقًا للدراسات، تُحسّن أحماض أوميجا 3 الدهنية عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يمنع تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، وهذا بدوره يُقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني أو حتى علاج مراحله المبكرة، تُوجد أحماض أوميغا 3 الدهنية بشكل رئيسي في مكملات زيت السمك، كما تُعزز حساسية الأنسولين لدى مرضى الكبد الدهني، يُعالج الجسم الدهون ويُخزنها بشكل مختلف بسبب هذه الدهون، مما يؤدي إلى تكسيرها في خلايا الكبد.

تعمل المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية على تعزيز مستويات الدهون في الدم، مما يؤدي إلى تقليل إصابة الكبد.

فيتامين هـ

فيتامين هـ مضاد أكسدة قوي يُحسّن صحة الكبد عن طريق تثبيط بروتين مجموعة التمايز الكبدي 36، وهو ناقل غشائي مسؤول عن امتصاص الأحماض الدهنية إلى الكبد، تشير الدراسات إلى أن مكملات فيتامين هـ تحمي خلايا الكبد من التلف التأكسدي، وتُركز بشكل رئيسي على علاج مرضى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، المصابين بمرض الكبد الدهني المصحوب بالتهاب.

ومع ذلك، من المهم أيضًا تناول هذه المكملات الغذائية فقط تحت إشراف طبي، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة.

البيتين

يُفيد البيتين الكبد، إذ يُساعد على تقليل أمراض الكبد الدهنية وأمراض الكبد الكحولية، وذلك من خلال تحسين وظائف الميتوكوندريا والحماية من الإجهاد التأكسدي والتليف، ويُشير الأطباء إلى أن له تأثيرات وقائية على الكبد، ترتبط بدورها كمُورِّد للميثيل وتأثيرها على استقلاب الدهون الكبدية ومحور الأمعاء والكبد.

ن-أسيتيل سيستين

إن-أسيتيل سيستين، أو NAC، مضاد للأكسدة يساعد على حماية خلايا الكبد من خلال إزالة السموم من المواد الضارة. ووفقًا للدراسات، تُخفف مكملات NAC التهاب الكبد وتُحسّن مستويات إنزيماته، مما يُساعد على إصلاح الخلايا من خلال قدرته على رفع مستويات الجلوتاثيون.

ومع ذلك، ينصح الأطباء بتناول هذا المكمل الغذائي فقط تحت إشراف طبي لأن المكمل الغذائي آمن، ولكن استخدامه على المدى الطويل يحتاج إلى مراقبة مناسبة.

المصدر: timesnownews.