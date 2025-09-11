منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

فى العصر الحديث يوجد عدد كبير من المنتجات التجميلية الشائعة في الاستخدام اليومي سواء للعناية بالبشرة أو للأطفال ولكن توجد بعض التحذيرات من ارتباطها بالسرطان.

ووفقا لما جاء فى موقع “cancerresearchuk” نكشف لكم علاقة أشهر منتجات التجميل بمرض السرطان.

هل بودرة التلك تسبب السرطان



لا يوجد دليل كاف على أن بودرة التلك تسبب السرطان حيث تشير بعض الدراسات إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يستخدمن بودرة التلك على أعضائهن التناسلية لكن دراسات أخرى أكثر موثوقية لم تجد أي صلة بين بودرة التلك وسرطان المبيض.

والمشكلات التى تربط السرطان ببودرة التلك ترجع الى الاستخدام السابق لبودرة التلك، والتي يُحتمل أن تكون ملوثة بالأسبستوس الذي يسبب السرطان و حاليًا.

الشامبو الجاف يسبب السرطان



في عام ٢٠٢٢، أثيرت مخاوف بشأن سلامة بعض منتجات الشامبو الجاف في الولايات المتحدة وتبين أن بعضها يحتوي على مادة البنزين، وهي مادة كيميائية معروفة بأنها تسبب السرطان.

يمكن أن يزيد البنزين من خطر الإصابة بالسرطان إذا تعرض الأشخاص لمستويات عالية منه لفترات طويلة، مثلاً من خلال تدخين السجائر أو التعامل مع البنزين ومن غير المرجح أن تُسبب كمية البنزين الموجودة في هذه الشامبوهات الجافة السرطان.

مزيل العرق يسبب السرطان



إن استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق وبخاخات الجسم لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

يخشى البعض من أن الألومنيوم الموجود في مزيلات العرق وبخاخات الأيروسول يُسبب سرطان الثدي ويعود هذا القلق جزئيًا إلى استخدام هذه المنتجات بالقرب من الثدي.

ولكن أفضل الدراسات أظهرت عدم وجود صلة بين الألومنيوم ومزيلات العرق وسرطان الثدي.

هل صبغة الشعر تسبب السرطان



لا يوجد دليل قاطع على أن الاستخدام الشخصي لصبغات الشعر يُسبب السرطان ويشمل ذلك تغطية جذور الشعر بانتظام، وصبغة البالياج، وتغيير لون الشعر.

هناك بعض الأدلة على أن التعرض اليومي لصبغات الشعر، على سبيل المثال من قِبل مصففي الشعر والحلاقين، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل الجزم بذلك.

حقيقة العطور تسبب السرطان



لا يوجد دليل على أن استخدام العطور يسبب السرطان ولكن استخدام المواد المغشوشة يعرض صحتك للخطر.

معجون الأسنان والسرطان



إن الفكرة المضللة بأن معجون الأسنان قد يسبب السرطان جاءت من دراسة أجريت على الحيوانات.

أُعطي ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو أحد مكونات معجون الأسنان، للفئران، فظهرت لديها أورام سرطانية في أمعائها.

لكن هذه النتيجة التي خضعت لها الفئران لا يمكن تطبيقها على البشر في الواقع. لذا، لا تُظهر هذه الدراسة أن استخدام معجون الأسنان يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

لا يوجد دليل من الدراسات التي أجريت على البشر يشير إلى أن معجون الأسنان يسبب السرطان.

هل البارابين يسبب السرطان



البارابين لا يسبب السرطان ويتم استخدام البارابين في بعض المنتجات التجميلية لجعلها تدوم لفترة أطول.

أشارت بعض الدراسات التي أُجريت على الفئران إلى أن البارابين قد يعمل كهرمون الإستروجين ولأن الإستروجين مرتبط ببعض أنواع سرطان الثدي، قد يخشى البعض من ارتباط البارابين بسرطان الثدي.

ولكن لا يوجد دليل موثوق على أن البارابين يسبب سرطان الثدي لدى البشر.

هل تسبب حمالات الصدر السرطان



يخشى البعض من أن حمالات الصدر ذات الأسلاك تُعيق دوران السائل اللمفاوي وتُسبب تراكم السموم، مما يُؤدي إلى سرطان الثدي ولكن لا يوجد دليل على ذلك.

ارتداء حمالة الصدر، بما في ذلك حمالات الصدر ذات الأسلاك، لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذا يشمل ارتداؤها طوال الليل.