قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
اسماء محمد

فى العصر الحديث يوجد عدد كبير من المنتجات التجميلية الشائعة في الاستخدام اليومي سواء للعناية بالبشرة أو للأطفال ولكن توجد بعض التحذيرات من ارتباطها بالسرطان.

ووفقا لما جاء فى موقع “cancerresearchuk” نكشف لكم علاقة أشهر منتجات التجميل بمرض السرطان.

هل بودرة التلك تسبب السرطان


لا يوجد دليل كاف على أن بودرة التلك تسبب السرطان حيث تشير بعض الدراسات إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يستخدمن بودرة التلك على أعضائهن التناسلية لكن دراسات أخرى أكثر موثوقية لم تجد أي صلة بين بودرة التلك وسرطان المبيض.

والمشكلات التى تربط السرطان ببودرة التلك ترجع الى الاستخدام السابق لبودرة التلك، والتي يُحتمل أن تكون ملوثة بالأسبستوس الذي يسبب السرطان و حاليًا.

 الشامبو الجاف يسبب السرطان


في عام ٢٠٢٢، أثيرت مخاوف بشأن سلامة بعض منتجات الشامبو الجاف في الولايات المتحدة وتبين أن بعضها يحتوي على مادة البنزين، وهي مادة كيميائية معروفة بأنها تسبب السرطان.

يمكن أن يزيد البنزين من خطر الإصابة بالسرطان إذا تعرض الأشخاص لمستويات عالية منه لفترات طويلة، مثلاً من خلال تدخين السجائر أو التعامل مع البنزين ومن غير المرجح أن تُسبب كمية البنزين الموجودة في هذه الشامبوهات الجافة السرطان.

مزيل العرق يسبب السرطان


إن استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق وبخاخات الجسم لا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

يخشى البعض من أن الألومنيوم الموجود في مزيلات العرق وبخاخات الأيروسول يُسبب سرطان الثدي ويعود هذا القلق جزئيًا إلى استخدام هذه المنتجات بالقرب من الثدي.

ولكن أفضل الدراسات أظهرت عدم وجود صلة بين الألومنيوم ومزيلات العرق وسرطان الثدي.

هل صبغة الشعر تسبب السرطان


لا يوجد دليل قاطع على أن الاستخدام الشخصي لصبغات الشعر يُسبب السرطان ويشمل ذلك تغطية جذور الشعر بانتظام، وصبغة البالياج، وتغيير لون الشعر.

هناك بعض الأدلة على أن التعرض اليومي لصبغات الشعر، على سبيل المثال من قِبل مصففي الشعر والحلاقين، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل الجزم بذلك.

حقيقة العطور تسبب السرطان


لا يوجد دليل على أن استخدام العطور يسبب السرطان ولكن استخدام المواد المغشوشة يعرض صحتك للخطر.

معجون الأسنان والسرطان


إن الفكرة المضللة بأن معجون الأسنان قد يسبب السرطان جاءت من دراسة أجريت على الحيوانات.

أُعطي ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو أحد مكونات معجون الأسنان، للفئران، فظهرت لديها أورام سرطانية في أمعائها.

لكن هذه النتيجة التي خضعت لها الفئران لا يمكن تطبيقها على البشر في الواقع. لذا، لا تُظهر هذه الدراسة أن استخدام معجون الأسنان يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

لا يوجد دليل من الدراسات التي أجريت على البشر يشير إلى أن معجون الأسنان يسبب السرطان.

هل البارابين يسبب السرطان


البارابين لا يسبب السرطان ويتم استخدام البارابين في بعض المنتجات التجميلية لجعلها تدوم لفترة أطول.

أشارت بعض الدراسات التي أُجريت على الفئران إلى أن البارابين قد يعمل كهرمون الإستروجين ولأن الإستروجين مرتبط ببعض أنواع سرطان الثدي، قد يخشى البعض من ارتباط البارابين بسرطان الثدي.

ولكن لا يوجد دليل موثوق على أن البارابين يسبب سرطان الثدي لدى البشر.

هل تسبب حمالات الصدر السرطان


يخشى البعض من أن حمالات الصدر ذات الأسلاك تُعيق دوران السائل اللمفاوي وتُسبب تراكم السموم، مما يُؤدي إلى سرطان الثدي ولكن لا يوجد دليل على ذلك.

ارتداء حمالة الصدر، بما في ذلك حمالات الصدر ذات الأسلاك، لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذا يشمل ارتداؤها طوال الليل.

السرطان تسبب السرطان مرض السرطان بودرة التلك منتجات التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

احمد الدجوى

ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

بالصور

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد