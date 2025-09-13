"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

أثارت البلوجر كنزي مدبولي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو كشفت فيه عن تعرضها لمضاعفات خطيرة كادت تفقد بسببها أنفها وبصرها، نتيجة إجرائها حقنة فيلر في الأنف.

وقالت كنزي مدبولي في الفيديو: "حقنة فيلر كانت هتخليني أخسر مناخيري وأتعمي! ماحدش ياخد حقن في مناخيره يا جماعة، ماحدش يملس مناخيره مهما مين الدكتور!!"، مؤكدة أن التجربة كانت مؤلمة وصادمة بالنسبة لها.

وأوضحت البلوجر أنها لجأت إلى طبيب متخصص لإجراء حقن الفيلر بغرض تعديل شكل الأنف، لكنها فوجئت بآثار جانبية خطيرة، حيث حذرها الأطباء من أن استمرار الأمر كان قد يؤدي إلى فقدان أنفها بشكل كامل أو حتى إصابتها بالعمى.

وأكدت مدبولي أنها قررت مشاركة قصتها مع متابعيها لتوعية الفتيات والسيدات بمخاطر الفيلر في منطقة الأنف، مشددة على أن الجمال لا يستحق المخاطرة بالصحة أو الحياة.

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع منشورها، حيث اعتبر الكثيرون أن تجربتها جرس إنذار للابتعاد عن أي تجارب تجميلية غير آمنة، خاصة في مناطق حساسة مثل الأنف.

