للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
بالصور

"كنت هفقد مناخيري وأتعمي!".. البلوجر كنزي مدبولي تكشف خطورة حقن الفيلر

آية التيجي

أثارت البلوجر كنزي مدبولي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو كشفت فيه عن تعرضها لمضاعفات خطيرة كادت تفقد بسببها أنفها وبصرها، نتيجة إجرائها حقنة فيلر في الأنف.

وقالت كنزي مدبولي في الفيديو: "حقنة فيلر كانت هتخليني أخسر مناخيري وأتعمي! ماحدش ياخد حقن في مناخيره يا جماعة، ماحدش يملس مناخيره مهما مين الدكتور!!"، مؤكدة أن التجربة كانت مؤلمة وصادمة بالنسبة لها.

وأوضحت البلوجر أنها لجأت إلى طبيب متخصص لإجراء حقن الفيلر بغرض تعديل شكل الأنف، لكنها فوجئت بآثار جانبية خطيرة، حيث حذرها الأطباء من أن استمرار الأمر كان قد يؤدي إلى فقدان أنفها بشكل كامل أو حتى إصابتها بالعمى.

وأكدت مدبولي أنها قررت مشاركة قصتها مع متابعيها لتوعية الفتيات والسيدات بمخاطر الفيلر في منطقة الأنف، مشددة على أن الجمال لا يستحق المخاطرة بالصحة أو الحياة.

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع منشورها، حيث اعتبر الكثيرون أن تجربتها جرس إنذار للابتعاد عن أي تجارب تجميلية غير آمنة، خاصة في مناطق حساسة مثل الأنف.

