بفستان ساحر .. أحلام تتألق في في أحدث ظهور لها

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة أحلام، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية.

إطلالة أحلام في جدة

خطفت أحلام الأنظار في حفل جدة بإطلالة ساحرة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البنفسجي المصنوع من القماش الستان و القماش المطرز الذي زاد من أناقتها.

تزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أحلام بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمالها.







