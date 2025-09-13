زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان غير تقليدي .. صور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.





فستان زوجة ماجد المصري

لفتت زوجة ماجد المصري الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة وكشف عن بطنها واتسم التصميم باللون البرتقالي.

لم تبالغ زوجة ماجد المصري في الإكسسوارات والمجوهرات واكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.