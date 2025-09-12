قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بعد تريند المنديل .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب | شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
هاجر هانئ

تصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت في حفل مسابقة ملكة جمال مصر  بفستان مكشوف ووضعت منديل بعد شعورها بالإحراج.

قالت ياسمين الخطيب في تصريحاتها التلفزيونية:" المصورين كانوا في كل الاتجاهات أمامي ومن خلفي، وده سبب لي حرج شديد، واضطريت أغطي نفسي بالمنديل."


 

إطلالات ياسمين الخطيب المثيرة للجدل

تعتبر ياسمين الخطيب من المشاهير التي احرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تحرص ياسمين الخطيب على اتباع احدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها و أناقتها وهو ما يجعلها محط أنظار الجميع.

تفضل ياسمين الخطيب التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ياسمين الخطيب على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها، وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

إليكم الصور…..

ياسمين الخطيب الإعلامية ياسمين الخطيب إطلالات ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب اطلالات ياسمين الخطيب

