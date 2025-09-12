رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. صور

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان رضوى الشربيني

خطفت رضوى الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ونصف كم باللون البينك الفاتح المصنوع من الدانتيل.

اتسم تصميم فستان رضوى الشربيني بأنه جمع بين الأناقة و البساطة، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت رضوى الشربيني بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.