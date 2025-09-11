قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
بعد افتتاح سد النهضة.. مصطفى بكري: مصر ستحافظ على حقوقها.. ولن تفرط في أي نقطة مياه
باريس تتحرك ضد التصعيد الروسي.. ماكرون يعلن نشر طائرات رافال في بولندا
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل كل يوم

اسماء محمد

يعد الزنجبيل من المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج مشكلات صحية عديدة ومذكورة فى القران الكريم.

ووفقا لما جاء موقع “hopkinsmedicine ” نعرض لكم اهم فوائد الزنجبيل.

كيف تتجنب اضطربات الجهاز الهضمى بعد انتهاء رمضان؟

تحسين الهضم 

يعد الزنجبيل من المواد الطبيعية المفيدة لصحة الجسم حيث يعمل على تحسين حركة الجهاز الهضمي أي سرعة خروج الطعام من المعدة واستمراره خلال عملية الهضم ويُعزز تناول الزنجبيل عملية الهضم بكفاءة، فلا يبقى الطعام في الأمعاء لفترة طويلة.

تخفيف الغثيان

تحفيز إفراغ المعدة يُخفف من أعراض الغثيان الناتجة عن:
العلاج الكيميائي 

يقول الخبراء الذين يعملون مع مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي إن الزنجبيل قد يخفف من حدة الغثيان بعد العلاج، دون أن يُسبب بعض الآثار الجانبية لأدوية الغثيان.


الحمل 

 أشادت النساء بقدرة الزنجبيل على تخفيف "غثيان الصباح" وغيره من الغثيان المصاحب للحمل وحتى الأكاديمية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد تُشير إلى الزنجبيل كعلاج غير دوائي مقبول للغثيان والقيء.

ألم السرة أثناء الحمل

.
الانتفاخ والغازات 

تناول الزنجبيل يُقلل من التخمر والإمساك وأسباب الانتفاخ والغازات المعوية الأخرى.


تآكل الخلايا 

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وتساعد هذه الجزيئات على التحكم بالجذور الحرة، وهي مركبات قد تُلحق الضرر بالخلايا عند ازدياد أعدادها بشكل مفرط.


الزنجبيل مضاد للالتهابات

يحتوي الزنجبيل على أكثر من 400 مركب طبيعي، بعضها مضاد للالتهابات وستساعدنا المزيد من الدراسات على تحديد ما إذا كان تناول الزنجبيل له أي تأثير على حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الجهاز التنفسي.

