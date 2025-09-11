قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
بعد افتتاح سد النهضة.. مصطفى بكري: مصر ستحافظ على حقوقها.. ولن تفرط في أي نقطة مياه
باريس تتحرك ضد التصعيد الروسي.. ماكرون يعلن نشر طائرات رافال في بولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
آية التيجي

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، تواجه الكثير من الأمهات تحديًا كبيرًا يتمثل في إعادة أطفالهن إلى النوم المبكر بعد شهور من السهر خلال الإجازة الصيفية. 

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ويؤكد خبراء النوم أن الجسم يحتاج إلى فترة انتقالية للتأقلم على المواعيد الجديدة، مشيرين إلى أن اتباع خطة منظمة لمدة أسبوع واحد فقط قد يكون كافيًا لإعادة التوازن لساعة الطفل البيولوجية، وفقًا لما ذكره موقع Baby Chick، وهي :

ـ اليوم الأول والثاني: تقديم موعد النوم تدريجيًا :
ينصح الأطباء بعدم إجبار الطفل على النوم مبكرًا فجأة، بل تقديم موعد نومه بمقدار 30 دقيقة كل ليلة. فإذا كان ينام في منتصف الليل، ينام الساعة 11:30 في الليلة الأولى، ثم 11:00 في الليلة التالية.

ـ اليوم الثالث والرابع: ضبط مواعيد الاستيقاظ مع روتين صباحي:
من المهم الاستيقاظ في وقت ثابت يوميًا، مع إدخال أنشطة صباحية ممتعة مثل الإفطار العائلي أو تشغيل موسيقى هادئة، حتى يربط الطفل الصباح بأجواء إيجابية.

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ـ اليوم الخامس: تقليل الشاشات قبل النوم:

ينصح الخبراء بإيقاف استخدام الهواتف والتلفاز قبل النوم بساعتين على الأقل، لأن الضوء الأزرق يُبقي المخ في حالة يقظة. يمكن استبدالها بقراءة قصة أو ممارسة نشاط هادئ.

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ـ اليوم السادس: تهيئة غرفة النوم:
تهيئة بيئة النوم ضرورية، مثل تقليل الإضاءة، استخدام ضوء خافت، وجعل الغرفة هادئة لتعزيز إفراز هرمون النوم (الميلاتونين).

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ـ اليوم السابع: محاكاة يوم دراسي كامل:
ويفضل أن تبدأ الأسرة بمحاكاة روتين اليوم الدراسي: الاستيقاظ مبكرًا، تجهيز حقيبة المدرسة، تناول الإفطار في الموعد، ثم القيام بنشاط ذهني يشبه الواجب. هذا التمرين يساعد الطفل على التكيف سريعًا مع الروتين المدرسي.

تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة النوم المبكر للأطفال العودة للمدارس نصائح للأمهات الروتين المدرسي صحة الطفل طرق نوم صحية الاستعداد للعام الدراسي الجديد تهيئة الأطفال للنوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

عمرو دياب

ناقد موسيقي: ألبوما عمرو دياب وحمزة نمرة الأفضل هذا الموسم

الرياض

أدب وعلم وفنون .. رحلة من الورق إلى العالم بمعرض الرياض للكتاب

ليلي علوي

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة امام البحر

بالصور

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

شاي الزعتر
شاي الزعتر
شاي الزعتر

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد