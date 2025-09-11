قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، تواجه الكثير من الأمهات تحديًا كبيرًا يتمثل في إعادة أطفالهن إلى النوم المبكر بعد شهور من السهر خلال الإجازة الصيفية.

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ويؤكد خبراء النوم أن الجسم يحتاج إلى فترة انتقالية للتأقلم على المواعيد الجديدة، مشيرين إلى أن اتباع خطة منظمة لمدة أسبوع واحد فقط قد يكون كافيًا لإعادة التوازن لساعة الطفل البيولوجية، وفقًا لما ذكره موقع Baby Chick، وهي :

ـ اليوم الأول والثاني: تقديم موعد النوم تدريجيًا :

ينصح الأطباء بعدم إجبار الطفل على النوم مبكرًا فجأة، بل تقديم موعد نومه بمقدار 30 دقيقة كل ليلة. فإذا كان ينام في منتصف الليل، ينام الساعة 11:30 في الليلة الأولى، ثم 11:00 في الليلة التالية.

ـ اليوم الثالث والرابع: ضبط مواعيد الاستيقاظ مع روتين صباحي:

من المهم الاستيقاظ في وقت ثابت يوميًا، مع إدخال أنشطة صباحية ممتعة مثل الإفطار العائلي أو تشغيل موسيقى هادئة، حتى يربط الطفل الصباح بأجواء إيجابية.

ـ اليوم الخامس: تقليل الشاشات قبل النوم:

ينصح الخبراء بإيقاف استخدام الهواتف والتلفاز قبل النوم بساعتين على الأقل، لأن الضوء الأزرق يُبقي المخ في حالة يقظة. يمكن استبدالها بقراءة قصة أو ممارسة نشاط هادئ.

ـ اليوم السادس: تهيئة غرفة النوم:

تهيئة بيئة النوم ضرورية، مثل تقليل الإضاءة، استخدام ضوء خافت، وجعل الغرفة هادئة لتعزيز إفراز هرمون النوم (الميلاتونين).

ـ اليوم السابع: محاكاة يوم دراسي كامل:

ويفضل أن تبدأ الأسرة بمحاكاة روتين اليوم الدراسي: الاستيقاظ مبكرًا، تجهيز حقيبة المدرسة، تناول الإفطار في الموعد، ثم القيام بنشاط ذهني يشبه الواجب. هذا التمرين يساعد الطفل على التكيف سريعًا مع الروتين المدرسي.