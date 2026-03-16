برلماني: التعاون العربي ضرورة عاجلة في مواجهة الأخطار والتحديات

قال النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن مصر اليوم تمثل صمام امان ودرع يحمي الأمن القومي العربي من أي تهديد، مشددا على ان استقرار الخليج وأمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من تماسك المنطقة، وأي هزّة فيهما تهزُّ الاستقرار برمته.

وأضاف أبو حتة أن مصر، بقيادتها السياسية، تمارس سياسة الحكمة والحوار، وتقود جهودًا دبلوماسية مستمرة، تجمع بين صرامة المبدأ ومرونة الوسيلة، لتعزيز التضامن العربي، وحقن الدماء، وحماية مصالح الشعوب، فالسياسة المصرية، هي ممارسة فعلية تستند إلى تاريخ طويل، وتوازن بين القوة والمسؤولية.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال ليلة القدر كانت تجسيدًا لهذه الثوابت، حين أعلن “رسالة سلام من أرض السلام في ليلة السلام”، موقفًا عمليًا يدعو لوقف التصعيد، في ظل الهجمات الإقليمية الدائرة بين امريكا واسرائيل من ناحية وايران من ناحية أخرى ، مع ضرورة اللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية، وحماية الأمن القومي العربي.

وتابع :"العمل والتعاون العربي ضرورة عاجلة في هذا التوقيت في مواجهة الأخطار والتحديات ، ومصر ستظل مرجعًا للتضامن العربي، وركيزة للاستقرار، ودولة تجمع بين القوة والحكمة، كما رسم التاريخ مكانتها، وحافظت على عراقتها في قلب المنطقة".