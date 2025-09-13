جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي مؤخرًا بإطلالة كاجوال بسيطة لاقت إعجاب جمهورها، حيث اختارت بنطال جينز مريح مع حقيبة جلدية فاخرة من توقيع العلامة الفرنسية الشهيرة Polene .

سعر حقيبة الفنانة جيهان الشماشرجي

وتعد حقيبة جيهان تعد من أبرز القطع الرائجة في عالم الموضة العالمية، إذ يصل سعرها إلى 680 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 32 ألفًا و748 جنيهًا مصريًا، لتؤكد من جديد حرصها على الجمع بين الأناقة والبساطة في الوقت نفسه.

إطلالة تعكس الذوق العصري

ومن المعروف بأن جيهان الشماشرجي تقوم بإختيار إطلالات أنيقة تجمع بين الموضة العملية واللمسات الراقية، وهو ما ظهر بوضوح في هذه الإطلالة التي أثارت تفاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

