وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
بالصور

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
آية التيجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي مؤخرًا بإطلالة كاجوال بسيطة لاقت إعجاب جمهورها، حيث اختارت بنطال جينز مريح مع حقيبة جلدية فاخرة من توقيع العلامة الفرنسية الشهيرة Polene .

سعر حقيبة الفنانة جيهان الشماشرجي

وتعد حقيبة جيهان تعد من أبرز القطع الرائجة في عالم الموضة العالمية، إذ يصل سعرها إلى 680 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 32 ألفًا و748 جنيهًا مصريًا، لتؤكد من جديد حرصها على الجمع بين الأناقة والبساطة في الوقت نفسه.

إطلالة تعكس الذوق العصري

ومن المعروف بأن جيهان الشماشرجي تقوم بإختيار إطلالات أنيقة تجمع بين الموضة العملية واللمسات الراقية، وهو ما ظهر بوضوح في هذه الإطلالة التي أثارت تفاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة جيهان الشماشرجي
حقيبة الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
