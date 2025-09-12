أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

على الرغم من أن البصل مكون أساسي لا يخلو من أي مطبخ، إلا أن كثيرًا من ربات البيوت لا يعرفن أن هناك أكثر من نوع للبصل، وأن لكل نوع طعم مميز، وخصائص خاصة، واستخدامات معينة في الطهي.

اختيار نوع البصل المناسب لكل طبخة

ويؤكد خبراء الطهي أن اختيار النوع المناسب من البصل يساعد في إبراز نكهة الطعام، وذلك بحسب ما أوضح موقع Good Food.

البصل الأصفر: الأفضل للطهي والتكرمل

يُعد البصل الأصفر الأكثر استخدامًا في المطابخ، حيث يتميز بطعم قوي ولاذع في البداية، لكنه يتحول إلى مذاق حلو وخفيف بعد الطهي.

أفضل استخداماته: الأكلات المطبوخة مثل المحاشي، الطواجن، اليخنات.

يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ما يجعله مثاليًا لعملية التكرمل ويستخدمه الطهاة كقاعدة أساسية لمعظم الوصفات.

البصل الأصفر

البصل الأبيض: خفيف وسريع النضج

يتميز البصل الأبيض بنكهة أنعم وأخف من الأصفر، مع قوام يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله أسرع في الطهي وأقل لذعًا.

أفضل استخداماته: السلطات، السندويتشات، الشاورما، والأكلات السريعة.

مثالي لمن لا يفضلون الطعم الحاد للبصل.

البصل الأبيض

البصل الأحمر: ملك السلطات

أما البصل الأحمر فيُعرف بمذاقه الحلو ونكهته الخفيفة، وهو أقل لذعًا من البصل الأصفر، لكنه لا يتحمل الطهي الطويل.

أفضل استخداماته: السلطات، التتبيلات، تقديمه نيئًا أو مشويًا بشكل خفيف.

غالبًا ما يظهر في أطباق "التاكو" والمشويات، لكن لونه قد يبهت مع الطهي.

ويرتبط لون البصل بنسبة الكبريت والسكريات داخله، وهو ما يحدد الطعم، القوام، والخصائص أثناء الطهي. لذا، اختيار النوع المناسب من أنواع البصل يضمن نجاح وصفاتك وإضافة نكهة مثالية لأطباقك.