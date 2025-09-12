قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
آية التيجي

على الرغم من أن البصل مكون أساسي لا يخلو من أي مطبخ، إلا أن كثيرًا من ربات البيوت لا يعرفن أن هناك أكثر من نوع للبصل، وأن لكل نوع طعم مميز، وخصائص خاصة، واستخدامات معينة في الطهي. 

اختيار نوع البصل المناسب لكل طبخة

ويؤكد خبراء الطهي أن اختيار النوع المناسب من البصل يساعد في إبراز نكهة الطعام، وذلك بحسب ما أوضح موقع Good Food.

البصل الأصفر: الأفضل للطهي والتكرمل

يُعد البصل الأصفر الأكثر استخدامًا في المطابخ، حيث يتميز بطعم قوي ولاذع في البداية، لكنه يتحول إلى مذاق حلو وخفيف بعد الطهي.

أفضل استخداماته: الأكلات المطبوخة مثل المحاشي، الطواجن، اليخنات.

يحتوي على نسبة عالية من السكريات، ما يجعله مثاليًا لعملية التكرمل ويستخدمه الطهاة كقاعدة أساسية لمعظم الوصفات.

البصل الأصفر

البصل الأبيض: خفيف وسريع النضج

يتميز البصل الأبيض بنكهة أنعم وأخف من الأصفر، مع قوام يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله أسرع في الطهي وأقل لذعًا.

أفضل استخداماته: السلطات، السندويتشات، الشاورما، والأكلات السريعة.

مثالي لمن لا يفضلون الطعم الحاد للبصل.

البصل الأبيض

البصل الأحمر: ملك السلطات

أما البصل الأحمر فيُعرف بمذاقه الحلو ونكهته الخفيفة، وهو أقل لذعًا من البصل الأصفر، لكنه لا يتحمل الطهي الطويل.

أفضل استخداماته: السلطات، التتبيلات، تقديمه نيئًا أو مشويًا بشكل خفيف.

غالبًا ما يظهر في أطباق "التاكو" والمشويات، لكن لونه قد يبهت مع الطهي.

ويرتبط لون البصل بنسبة الكبريت والسكريات داخله، وهو ما يحدد الطعم، القوام، والخصائص أثناء الطهي. لذا، اختيار النوع المناسب من أنواع البصل يضمن نجاح وصفاتك وإضافة نكهة مثالية لأطباقك.

البصل الأحمر
أنواع البصل استخدامات البصل فوائد البصل الفرق بين البصل الأحمر والأبيض والأصفر البصل في الطهي

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

بنك ناصر

بنك ناصر ينفي نشر إعلان للتوظيف في خدمة العملاء ومسئول تمويل

القابضة لمياه الشرب

القابضة لمياه الشرب: خطوات استراتيجية للتحقق من البصمة الكربونية بمحطة زنين

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

