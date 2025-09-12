للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

يهتم الكثير من الآباء والأمهات باختيار لانش بوكس صحي لأطفالهم، خاصة مع عودة المدارس، وذلك لضمان تقديم وجبات متوازنة وآمنة طوال اليوم الدراسي.

نصائح لاختيار لانش بوكس صحي

وكشفت تقارير غذائية وصحية، أن اختيار صندوق الطعام الصحي لا يعتمد فقط على الشكل أو الحجم، بل يرتبط بعدة معايير أساسية للحفاظ على صحة الطفل وجودة الطعام، وفقًا لموقع Safe Mama، وهي:

ـ المواد غير السامة:

يجب أن يكون اللانش بوكس مصنوعًا من مواد آمنة وخالية من BPA وBPS والفثاليتات والرصاص، حيث يفضل استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج أو السيليكون الغذائي.

ـ السعة والتقسيمات:

ويُنصح باختيار حجم يناسب كمية الطعام المعتادة، مع وجود تقسيمات داخلية تفصل بين البروتين، الخضروات، النشويات والفواكه، لضمان تنوع الغذاء ومنع اختلاط النكهات.

ـ العزل الحراري والحفاظ على درجة الحرارة:

ويمكن لوجود خاصية العزل الحراري يساعد على الحفاظ على الطعام باردًا أو ساخنًا لفترات أطول، كما يُفضل استخدام حقيبة مبطنة مع أكياس تبريد لحماية الطعام في الأيام الحارة.

ـ سهولة التنظيف والمتانة:

أكدت مصادر غذائية أن تصميم اللانش بوكس يجب أن يكون بسيطًا وخاليًا من الزوايا الضيقة التي قد تحتجز بقايا الطعام وتسبب نمو البكتيريا، بالإضافة إلى أن الغطاء يجب أن يُفتح بسهولة خاصة للأطفال.

ـ مقاومة التسرب:

أشارت دراسات، إلى أن اللانش بوكس المقاوم للتسرب يُعتبر خيارًا مثاليًا إذا كان الطعام يحتوي على صلصات أو زبادي، حيث يمنع تسرب السوائل ويحافظ على نظافة الحقيبة.

ـ الخيارات المستدامة:

ويُفضل الاتجاه إلى الخيارات الصديقة للبيئة مثل الأغطية المصنوعة من الخيزران، أو الاعتماد على الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج لتقليل استخدام البلاستيك.

مكونات اللانش بوكس الصحي

أوصى موقع Harvard Nutrition Source، بأن يحتوي اللانش بوكس على مزيج متوازن من الحبوب الكاملة، البروتينات، الخضروات، الفواكه، ومنتجات الألبان أو بدائلها، مع تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية، واستبدالها بزجاجة ماء للحفاظ على الترطيب.