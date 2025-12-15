نيافة الأنبا تكلا يصلي التسبحة بدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو

صلى نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا، التسبحة بدير القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة بحاجر إدفو، واختتمت بصلوات القداس الإلهي، وشاركه نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس الدير ذاته، والآباء مجمع رهبانه.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها القداس الإلهي، وذلك ببيت الأنبا بولا بنزلة عبيد، حيث بارك نيافته احتفال الميلاد لأطفال ابتدائي، الى جانب مرحلتي إعدادي، ثانوي، والذي تضمن عدة فقرات ترفيهية وتعليمية.

كما صلى نيافة الأنبا بڤنوتيوس، مطران سمالوط، طقس إقامة مكرسة جديدة للخدمة باسم "المكرسة كرستين"،في كاتدرائية المسيح مخلص العالم.