طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

يُعتبر الفول المدمس من الأطباق الأساسية على موائد الإفطار في العالم العربي، حيث يُعرف بقيمته الغذائية العالية كمصدر غني بالبروتين النباتي والألياف.

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

ورغم فوائد الفول المتعددة، إلا أن كثيرًا من الأشخاص، وخاصة مرضى القولون العصبي، يعانون من الانتفاخ والغازات بعد تناوله، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ويشير خبراء التغذية إلى أن المشكلة لا تكمن في الفول نفسه فقط، بل في طريقة عمل الفول المدمس وتحضيره، حيث تساعد بعض الخطوات البسيطة على تقليل الأعراض المزعجة وتحسين الهضم، ومن بينها :

ـ النقع الجيد قبل التدميس:

ينصح بنقع الفول من 8 إلى 12 ساعة مع تغيير الماء أكثر من مرة، مما يقلل نسبة السكريات المعقدة (الأوليجوسكاريد) التي تسبب الغازات وصعوبة الهضم.

ـ إضافة الكمون أثناء التدميس:

يُعتبر الكمون من التوابل التقليدية التي تهدئ القولون وتخفف التقلصات، لذا يوصى بإضافة ملعقة صغيرة منه مع الفول أثناء الطهي.

ـ استخدام أعشاب طبيعية مضادة للغازات:

مثل شرائح الزنجبيل، ورق الغار، أو بذور الشمر، حيث تحتوي هذه الأعشاب على زيوت طبيعية تُسهل عملية الهضم وتقلل الانتفاخ.

ـ التدميس على نار هادئة:

الطهي البطيء وعلى حرارة منخفضة يجعل الفول أكثر ليونة ويساعد على هضمه بسهولة، مما يقلل من تهيج القولون.

ـ تجنب الإفراط في التوابل الثقيلة:

يُنصح مرضى القولون العصبي بالابتعاد عن البصل النيء، الثوم، أو الفلفل الحار مع الفول، لأنها قد تزيد الأعراض سوءًا.

ـ تقديم الفول مع إضافات صحية:

يُفضل تناول الفول مع عصير الليمون أو زيت الزيتون، حيث تساعد هذه المكونات على تحسين الهضم وتقليل التخمر داخل الأمعاء.

الخلاصة

ويظل الفول المدمس وجبة مثالية وصحية إذا تم تحضيره بطريقة صحيحة، ومع اتباع هذه الحيل البسيطة يمكن لمرضى القولون العصبي الاستمتاع بمذاقه وفوائده دون معاناة من الانتفاخ أو الغازات.