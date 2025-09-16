قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
الإدارة الذكية والتحول الرقمي.. وزير الري يستعرض 10 محاور رئيسية لإدارة المياه
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
آية التيجي

 اعتاد الكثيرون رمي قشر الموز في سلة المهملات دون التفكير في قيمته، لكن دراسات علمية حديثة كشفت أن هذا الجزء المهمل من الفاكهة يمكن أن يتحول إلى مكون غذائي ذهبي، يضيف نكهة مميزة للأطعمة ويمنح المخبوزات فوائد صحية، بل ويساعد على حفظها طازجة لفترة أطول.

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

في دراسة نُشرت عام 2022 ، أكد الباحثون أن قشور الموز بعد سلقها وتجفيفها وطحنها إلى دقيق، يمكن استخدامها في صناعة مخبوزات عالية الجودة، بمذاق لا يقل روعة عن تلك المصنوعة من دقيق القمح، بل وأحيانًا تتفوق عليها من حيث القيمة الغذائية.

وأوضحت التجارب العملية، أن المستهلكين الذين تذوقوا الكوكيز المصنوعة من دقيق قشر الموز لم يلاحظوا فرقًا في الطعم مقارنة بالكوكيز التقليدية، بل أبدوا رضاهم عن النكهة.

واللافت أن هذه المخبوزات ظلت صالحة للاستهلاك لمدة تصل إلى 3 أشهر في درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها خيارًا ممتازًا من حيث الجودة والحفظ.

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

فوائد قشر الموز في المخبوزات

ـ يمنح المخبوزات لونًا طبيعيًا جذابًا بفضل القشرة الصفراء.

ـ يزيد من محتوى البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية عند استبدال 10% من دقيق القمح بدقيق قشر الموز، وفق دراسة سابقة عام 2016 نُشرت في موقع Science Alert.

ـ يعزز القيمة الغذائية للخبز، الكحك، المكرونة، وحتى الحلويات.

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

تقليل هدر الطعام

ويمثل استخدام قشر الموز خطوة ذكية للحد من هدر الطعام، خاصة أن القشر يشكل نحو 40% من وزن الموزة، وغالبًا ما يتم التخلص منه دون الاستفادة من فوائده.

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

قشور فواكه أخرى

لم تقتصر الدراسات على الموز فقط، إذ أثبتت أبحاث أن قشور المانجو وغيرها من الفواكه يمكن أن تضيف نكهة مميزة للمخبوزات، وتزيد من خصائصها المضادة للأكسدة.

ويمكن تحويل قشر الموز من "مهملات" إلى مكون غذائي مبتكر ليس مجرد فكرة صحية فحسب، بل هو توجه عالمي نحو الأكل المستدام وتقليل الفاقد الغذائي، ما يجعله خيارًا واعدًا لمستقبل التغذية.

قشر الموز فوائد قشر الموز دقيق قشر الموز المخبوزات الصحية تقليل هدر الطعام استخدام قشور الفواكه كوكيز قشر الموز بدائل دقيق القمح

