قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

اعتاد الكثيرون رمي قشر الموز في سلة المهملات دون التفكير في قيمته، لكن دراسات علمية حديثة كشفت أن هذا الجزء المهمل من الفاكهة يمكن أن يتحول إلى مكون غذائي ذهبي، يضيف نكهة مميزة للأطعمة ويمنح المخبوزات فوائد صحية، بل ويساعد على حفظها طازجة لفترة أطول.

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

في دراسة نُشرت عام 2022 ، أكد الباحثون أن قشور الموز بعد سلقها وتجفيفها وطحنها إلى دقيق، يمكن استخدامها في صناعة مخبوزات عالية الجودة، بمذاق لا يقل روعة عن تلك المصنوعة من دقيق القمح، بل وأحيانًا تتفوق عليها من حيث القيمة الغذائية.

وأوضحت التجارب العملية، أن المستهلكين الذين تذوقوا الكوكيز المصنوعة من دقيق قشر الموز لم يلاحظوا فرقًا في الطعم مقارنة بالكوكيز التقليدية، بل أبدوا رضاهم عن النكهة.

واللافت أن هذه المخبوزات ظلت صالحة للاستهلاك لمدة تصل إلى 3 أشهر في درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها خيارًا ممتازًا من حيث الجودة والحفظ.

فوائد قشر الموز في المخبوزات

ـ يمنح المخبوزات لونًا طبيعيًا جذابًا بفضل القشرة الصفراء.

ـ يزيد من محتوى البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية عند استبدال 10% من دقيق القمح بدقيق قشر الموز، وفق دراسة سابقة عام 2016 نُشرت في موقع Science Alert.

ـ يعزز القيمة الغذائية للخبز، الكحك، المكرونة، وحتى الحلويات.

تقليل هدر الطعام

ويمثل استخدام قشر الموز خطوة ذكية للحد من هدر الطعام، خاصة أن القشر يشكل نحو 40% من وزن الموزة، وغالبًا ما يتم التخلص منه دون الاستفادة من فوائده.

قشور فواكه أخرى

لم تقتصر الدراسات على الموز فقط، إذ أثبتت أبحاث أن قشور المانجو وغيرها من الفواكه يمكن أن تضيف نكهة مميزة للمخبوزات، وتزيد من خصائصها المضادة للأكسدة.

ويمكن تحويل قشر الموز من "مهملات" إلى مكون غذائي مبتكر ليس مجرد فكرة صحية فحسب، بل هو توجه عالمي نحو الأكل المستدام وتقليل الفاقد الغذائي، ما يجعله خيارًا واعدًا لمستقبل التغذية.