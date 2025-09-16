قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
آية التيجي

مع بداية العام الدراسي، تحتار الكثير من الأمهات بين اختيار الشنطة المدرسية المناسبة لأطفالهن وتجهيز غذاء صحي ومتوازن يضمن لهم الطاقة والتركيز طوال اليوم الدراسي. 

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال 

وكشف خبراء الصحة والتعليم عن معايير أساسية لاختيار الشنطة المثالية التي لا تضر بصحة الطفل، إلى جانب نصائح عملية لتحضير وجبات مدرسية متوازنة تحافظ على نشاطه الذهني والجسدي، وفقا لما نشر في موقع WebMD وCleveland Clinic، وهي:

ـ وزن الشنطة وحجمها:
ينصح الخبراء بألا يتجاوز وزن الشنطة المحمّلة 10-15٪ من وزن الطفل، على أن يكون حجمها مناسبًا لجسمه بحيث ينتهي أسفلها عند مستوى الوركين وليس المؤخرة.

ـ الأحزمة والتصميم المريح:
يجب أن تكون الأشرطة عريضة ومبطّنة مع إمكانية التعديل، ويفضّل وجود حزام صدري أو خصر لتوزيع الحمل وتخفيف الضغط على الكتفين.

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال 

ـ الخامات وجودة التصنيع:
اختيار شنطة من خامات متينة مثل النايلون أو البوليستر مع خياطة قوية عند الأجزاء الأكثر تعرضًا للضغط، مع ظهر مبطّن لتوفير راحة إضافية.

ـ التنظيم الداخلي:
الشنطة المثالية تحتوي على عدة مقصورات لتوزيع الوزن بشكل متوازن، مع جيوب لزجاجة الماء والقرطاسية.

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال 

ـ الغذاء الصحي للأطفال:

ينصح الخبراء بوجبة مدرسية متكاملة تحتوي على: فاكهة، خضراوات، بروتين (مثل البيض أو اللحوم قليلة الدهون أو البقوليات)، حبوب كاملة، ومنتجات ألبان أو بدائلها.

ويُفضَّل الاعتماد على الماء أو الحليب قليل الدسم كمشروبات، مع تجنّب العصائر المحلاة والمشروبات الغازية.

تحضير الوجبات مسبقًا وإشراك الطفل في الاختيار يزيد من فرص تناولها.

للوجبات الخفيفة، يمكن الاعتماد على الخضروات المقطعة، الفواكه، الزبادي، أو المكسرات (في حال عدم وجود حساسية).

ينصح بتقليل استخدام المايونيز أو الصلصات الدسمة، والاعتماد على بدائل صحية بزيوت نباتية جيدة.

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال 

ـ التوازن والشبع:
المزيج بين البروتين والحبوب الكاملة والخضروات يساعد الطفل على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويحسن تركيزه داخل الفصل الدراسي.

شنط مدرسية غذاء صحي للأطفال العودة إلى المدرسة وجبة مدرسية متوازنة اختيار الشنطة المثالية نصائح للأمهات الحقيبة المدرسية الصحية

في العام الدراسي الجديد.. دليل الأمهات لاختيار الشنطة المثالية وغذاء صحي للأطفال

أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال
أفضل طريقة لاختيار شنط مدرسية وغذاء صحي للأطفال

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟
كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

