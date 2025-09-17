3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

لا يقتصر إدارة مرض السكري على متابعة مستويات الجلوكوز في الدم واتباع نمط غذائي صحي متوازن فقط، بل يلجأ الكثير من المرضى إلى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات لتعزيز صحتهم.

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنّبها

ورغم أن بعض العناصر مثل فيتامين د، الماغنيسيوم، وأحماض أوميجا 3 قد تساهم في ضبط سكر الدم وتحسين الحالة العامة، إلا أن تقارير طبية حديثة حذرت من وجود فيتامينات قد تكون خطيرة لمرضى السكري، إذ يمكن أن ترفع مستويات السكر أو تتداخل مع فعالية الأدوية.

وبحسب تقرير نشره موقع Onlymyhealth، يجب على مرضى السكري تجنب 3 أنواع من الفيتامينات أو تناولها فقط تحت إشراف الطبيب، ومن أبرزها :

ـ فيتامين ب3 (النياسين):

رغم فوائده في خفض الكوليسترول، إلا أن النياسين قد يرفع مستويات الجلوكوز في الدم ويزيد مقاومة الأنسولين، ما يجعل التحكم في مستويات السكر أكثر صعوبة. كما أنه قد يتداخل مع أدوية السكري، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

لماذا نتجنب النياسين؟

يرفع مستويات السكر في الدم.

يزيد مقاومة الأنسولين.

يتداخل مع أدوية السكري.

ـ فيتامين هـ (E) بجرعات عالية:

على الرغم من أنه مضاد أكسدة قوي، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين هـ قد يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية ويؤثر على تخثر الدم. والأهم أنه قد يتفاعل مع الأنسولين أو أدوية السكري الفموية، مما يؤدي إلى مستويات غير مستقرة من الجلوكوز.

لماذا نتجنب فيتامين E بجرعات عالية؟

يزيد خطر النزيف والسكتة الدماغية.

يتداخل مع أدوية السكري.

يسبب تقلبات خطيرة في مستويات السكر.

ـ فيتامين ج (C) بجرعات عالية:

يُعتبر فيتامين C ضروريًا للمناعة والتئام الجروح، لكن تناوله بكميات كبيرة قد يعيق دقة اختبارات سكر الدم، ما قد يؤدي إلى نتائج مضللة تؤثر على جرعات الأدوية أو الأنسولين. كما يزيد الإفراط فيه من خطر تكوين حصوات الكلى، وهو أمر شائع لدى بعض مرضى السكري.

لماذا نتجنب فيتامين C بجرعات عالية؟

يعيق دقة اختبارات السكر في الدم.

يزيد خطر تكوين حصوات الكلى.

قد يزعزع استقرار مستويات الجلوكوز.

رغم أهمية بعض المكملات في دعم الصحة، إلا أن مرضى السكري بحاجة إلى الحذر الشديد عند تناول الفيتامينات، خصوصًا ب3، هـ، و ج بجرعات عالية.

إذ تؤدي هذه الفيتامينات إلى مضاعفات خطيرة. لذلك يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إضافة أي مكمل غذائي للنظام العلاجي.