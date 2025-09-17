قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري
دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك وابدأ من جديد
صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر
«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد
علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»
توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال
بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»
8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة
وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
ماذا بعد القمة العربية في الدوحة؟| إجماع على إدانة العدوان الإسرائيلي وتأكيد التضامن مع قطر وفلسطين.. خبير يوضح
قرار صادم لجماهير الزمالك.. استمرار استبعاد «الونش» من حسابات «فيريرا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
آية التيجي

لا يقتصر إدارة مرض السكري على متابعة مستويات الجلوكوز في الدم واتباع نمط غذائي صحي متوازن فقط، بل يلجأ الكثير من المرضى إلى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات لتعزيز صحتهم. 

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنّبها

ورغم أن بعض العناصر مثل فيتامين د، الماغنيسيوم، وأحماض أوميجا 3 قد تساهم في ضبط سكر الدم وتحسين الحالة العامة، إلا أن تقارير طبية حديثة حذرت من وجود فيتامينات قد تكون خطيرة لمرضى السكري، إذ يمكن أن ترفع مستويات السكر أو تتداخل مع فعالية الأدوية.

وبحسب تقرير نشره موقع Onlymyhealth، يجب على مرضى السكري تجنب 3 أنواع من الفيتامينات أو تناولها فقط تحت إشراف الطبيب، ومن أبرزها :

ـ فيتامين ب3 (النياسين):

رغم فوائده في خفض الكوليسترول، إلا أن النياسين قد يرفع مستويات الجلوكوز في الدم ويزيد مقاومة الأنسولين، ما يجعل التحكم في مستويات السكر أكثر صعوبة. كما أنه قد يتداخل مع أدوية السكري، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

لماذا نتجنب النياسين؟

يرفع مستويات السكر في الدم.

يزيد مقاومة الأنسولين.

يتداخل مع أدوية السكري.

ـ فيتامين هـ (E) بجرعات عالية:

على الرغم من أنه مضاد أكسدة قوي، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين هـ قد يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية ويؤثر على تخثر الدم. والأهم أنه قد يتفاعل مع الأنسولين أو أدوية السكري الفموية، مما يؤدي إلى مستويات غير مستقرة من الجلوكوز.

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

لماذا نتجنب فيتامين E بجرعات عالية؟

يزيد خطر النزيف والسكتة الدماغية.

يتداخل مع أدوية السكري.

يسبب تقلبات خطيرة في مستويات السكر.

ـ فيتامين ج (C) بجرعات عالية:

يُعتبر فيتامين C ضروريًا للمناعة والتئام الجروح، لكن تناوله بكميات كبيرة قد يعيق دقة اختبارات سكر الدم، ما قد يؤدي إلى نتائج مضللة تؤثر على جرعات الأدوية أو الأنسولين. كما يزيد الإفراط فيه من خطر تكوين حصوات الكلى، وهو أمر شائع لدى بعض مرضى السكري.

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

لماذا نتجنب فيتامين C بجرعات عالية؟

يعيق دقة اختبارات السكر في الدم.

يزيد خطر تكوين حصوات الكلى.

قد يزعزع استقرار مستويات الجلوكوز.

رغم أهمية بعض المكملات في دعم الصحة، إلا أن مرضى السكري بحاجة إلى الحذر الشديد عند تناول الفيتامينات، خصوصًا ب3، هـ، و ج بجرعات عالية.

إذ تؤدي هذه الفيتامينات إلى مضاعفات خطيرة. لذلك يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل إضافة أي مكمل غذائي للنظام العلاجي.

مرض السكري إدارة مرض السكري فيتامينات خطيرة لمرضى السكري أضرار النياسين فيتامين هـ لمرضى السكر فيتامين ج وسكر الدم ضبط مستويات الجلوكوز أدوية السكري نصائح لمرضى السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

إمام عاشور

طبيب: إمام عاشور لن يعود للملاعب قبل ثلاثة أسابيع

الزمالك

أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

رضا شحاته

كهرباء الإسماعيلية : رضا شحاتة مستمر في تدريب الفريق ولا نية لرحيله

بالصور

3 فيتامينات خطيرة على مرضى السكري .. تجنّبها لحماية صحتك

فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها
فيتامينات يجب على مرضى السكري تجنبها

بعد إصابة إمام عاشور بالتهاب المعدة الفيروسي.. أخطر 4 أنواع تهدّد صحتك وطرق الوقاية منها

إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي
إصابة اللاعب إمام عاشور بإلتهاب المعدة الفيروسي

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد