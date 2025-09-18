قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر.. صور وفيديو
الضرائب تنفي ما تم تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
بالصور

لدعم صحة الأمعاء وتحسين الهضم.. أفضل توقيت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم
آية التيجي

أكد خبراء الصحة أن توقيت تناول البذور مثل بذور الشيا والكتان والشمر يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين الهضم، ودعم ميكروبيوم الأمعاء. 

الوقت المثالي لتناول البذور وأبرز فوائدهم

وأوضح خبراء الصحة، أن اختيار الوقت المناسب لتناول هذه البذور يمكن أن يضاعف فوائدها الصحية للجسم.

الشيا وفوائدها حسب التوقيت

وينصح الخبراء بتناول بذور الشيا في الصباح أو قبل التمرين، حيث تساعد على إبطاء عملية الهضم، وتثبيت نسبة السكر في الدم، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

كما أن تناول بذور الشيا مساءً يساهم في تقليل الانتفاخ وتحسين جودة النوم.

وتتميز بذور الشيا بكونها غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3، وتعمل كبريبيوتيك طبيعي يغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة ويحافظ على توازنها.

بذور الشيا

فوائد بذور الكتان في الصباح

أما بذور الكتان، فيُفضل تناولها صباحًا مطحونة لزيادة امتصاص فوائدها، حيث تدعم صحة الجهاز الهضمي، تقلل من التهابات الأمعاء، وتحسن حركة الأمعاء بشكل طبيعي. 

كما أن بذور الكتان تحتوي على الألياف، والتي تساعد على الوقاية من الإمساك وتعزيز الهضم.

بذور الكتان

بذور السمسم مع العشاء

يشير الخبراء، إلى أن تناول بذور السمسم ليلًا مع العشاء مفيد لتعزيز كثافة العظام بفضل غناها بالكالسيوم، كما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويحافظ على صحة العظام والعضلات أثناء النوم.

بذور الشمر 

بذور الشمر بعد الوجبات

بالنسبة إلى بذور الشمر، فإن أفضل وقت لتناولها هو بعد الوجبات، حيث تحتوي على مركب الأنيثول الذي يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، والتقليل من الغازات والانتفاخ، إضافة إلى تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية التي تسهّل عملية الهضم.

الاهتمام بـ توقيت تناول بذور الشيا والكتان والشمر قد يكون المفتاح لتعزيز صحة الأمعاء وتحسين عملية الهضم بشكل طبيعي.

ومع إدخال هذه العادة الغذائية البسيطة إلى الروتين اليومي، يمكن الاستفادة من فوائد مضاعفة تمنح الجسم راحة وصحة أفضل.

