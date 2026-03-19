الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

طلب إحاطة فى النواب بشأن أزمة العجز الحاد في أعداد الأطباء البيطريين

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان، بشأن أزمة العجز الحاد في أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية، في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات المرتبطة بحماية الثروة الحيوانية والداجنة وسلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وأكد " الصالحي " أن ملف الطب البيطري يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن تراجع أعداد الأطباء البيطريين في المديريات والإدارات البيطرية والمجازر والوحدات البيطرية بالقرى، نتيجة توقف أو محدودية التكليف خلال السنوات الماضية، فضلًا عن خروج أعداد كبيرة إلى المعاش دون تعويضها بتعيينات جديدة، وهو ما أدى إلى فجوة واضحة في تقديم الخدمات البيطرية بالمحافظات مشيراً إلى أن هذه الأزمة انعكست بشكل مباشر على قدرة الدولة في متابعة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومكافحة الأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية والداجنة، فضلًا عن ضعف الرقابة على المجازر والأسواق، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وطرح الدكتور محمد الصالحي 5 تساؤلات عاجلة أمام الحكومة، وهي:
1. ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار العجز الكبير في أعداد الأطباء البيطريين بالوحدات والإدارات البيطرية في مختلف المحافظات؟
2. لماذا لم يتم وضع خطة واضحة لتعويض الأعداد التي خرجت إلى المعاش خلال السنوات الماضية؟
3. كيف يمكن حماية الثروة الحيوانية والداجنة ومواجهة الأمراض الوبائية في ظل هذا النقص الحاد في الكوادر البيطرية؟
4. ما رؤية الحكومة بشأن إعادة نظام التكليف أو التعيين للأطباء البيطريين لسد العجز في المديريات والمجازر والوحدات البيطرية؟
5. وما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز دور الطب البيطري في منظومة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في مصر؟ موضحاً أن حل أزمة العجز في الأطباء البيطريين يمكن أن يحقق العديد من المكاسب الاستراتيجية للدولة، من أبرزها حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة وتحسين معدلات الإنتاج.
وتعزيز منظومة سلامة الغذاء من خلال تشديد الرقابة على المجازر والأسواق ، مع خفض فاتورة استيراد اللحوم ومنتجاتها عبر دعم الإنتاج المحلي وحماية صحة المواطنين من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأكد على أن استمرار هذه الأزمة لسنوات طويلة يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي والصحي في مصر، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لوضع خطة عاجلة لسد العجز في الأطباء البيطريين، وإعادة الاعتبار لهذه المهنة الحيوية التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية وصحة المواطن المصري.

