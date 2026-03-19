الزراعة: إزالة تعديات بمساحة 8 آلاف متر.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون

قال الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم خلال النصف الأول من مارس الجاري، إزالة نحو 42 حالة إزالة تعد في المهد بمساحة إجمالية بلغت 8063 متراً مربعاً، بالإضافة إلى فحص والرد على 14 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة برج العرب بمراقبتي بنجر السكر ومطروح، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه تم أيضا إزالة التعديات الواقعة على طرق الخدمة بمساقي 7 و8 بجمعية الغزالي التابعة لمراقبة البستان.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.