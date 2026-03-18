تعرف على جهود الوحدات المحلية ببني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات

في ضوء توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المرافق والإنارة، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والمناطق، شملت شارع علي مصباح والكتاب المقدس وجسر إسلام وشارع عباس أبو العلا خلف خاتم المرسلين والمدخل البحري وطريق السادات والطريق الدائري وكورنيش النيل.

كما قامت إدارة الحدائق بنظافة حديقة عابدين ورفع شجرة خلف مخزن الإيمان، فيما امتدت أعمال النظافة بالوحدات القروية لتشمل طريق مصرف المحيط من قرية إبشنا حتى مدخل قرية باها، وطريق بني سويف/ الفيوم بينما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة بعزبة بلبل والتحفظ على خلاطة، وإيقاف أعمال صب سقف الدور الأرضي بناحية عايدين.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات أسفرت عن رفع 235 حالة إشغال متنوع. فضلاً عن إزالة حالات تعدٍ بناحية أبو سليم وعزبة أحمد وهبة.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع المدينة، منها شارع جمال عبدالناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع عظيم الدولة ومنطقة المرور ومنطقة فاطمة الزهراء وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة غرب البلد، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريد 78 طنًا من المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن رفع الإشغالات من شوارع المدينة، وفي قرية أشمنت تمت متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع والطريق السريع، بينما شهدت قرية بهبشين متابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب، إلى جانب متابعة توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي، ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة المعاملات المتوقفة على المنظومة والعمل على إنهائها، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية ومنها شارع الشباب وشارع الطحاوية وطراد النيل البحري وشارع المناهري وشارع المستوصف وشارع كازابلانكا وشارع الإدارة التعليمية وشارع المدارس وشارع 11 وشارع حيدر وشارع مكة وشارع خورشيد والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة.

كما شملت الجهود متابعة أعمال تخفيف الأحمال الكهربائية، وعلى مستوى القرى تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية طريق منية الجيد والشوارع الرئيسية بها وشارع مستشفى طب الأسرة، إلى جانب تمهيد وتسوية طريق طراد النيل أمام قرى بني محمد وبني عوض، وفي إطار الموجة 28 لإزالة التعديات تم تنفيذ إزالات لعدة حالات تعد.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها الوحدة المحلية لقرية الشنطور بالتنسيق مع إدارة التموين، والتي استهدفت المخابز البلدية وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين نقص وزن وعدم إعلان الأسعار وعدم إعطاء بون صرف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب متابعة توزيع أسطوانات الغاز بالقرية.

كما تم تنفيذ حملة نظافة شاملة تضمنت تفريغ الحاويات ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من القرى، حيث تم توريد أكثر من 60 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي، مع تحرير إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق، فضلاً عن متابعة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدينة والقرى التابعة.

وفي مركز إهناسيا قامت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ أحمد توفيق بعقد اجتماع لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، كما تم متابعة إزالة عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز.