مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل
المنظمة العربية تحذر من التصعيد في المنطقة وتدعو لوقف الحرب ومكافحة خطاب الكراهية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعرف على جهود الوحدات المحلية ببني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في ضوء توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المرافق والإنارة، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والمناطق، شملت شارع علي مصباح والكتاب المقدس وجسر إسلام وشارع عباس أبو العلا خلف خاتم المرسلين والمدخل البحري وطريق السادات والطريق الدائري وكورنيش النيل.

كما قامت إدارة الحدائق بنظافة حديقة عابدين ورفع شجرة خلف مخزن الإيمان، فيما امتدت أعمال النظافة بالوحدات القروية لتشمل طريق مصرف المحيط من قرية إبشنا حتى مدخل قرية باها، وطريق بني سويف/ الفيوم بينما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة بعزبة بلبل والتحفظ على خلاطة، وإيقاف أعمال صب سقف الدور الأرضي بناحية عايدين.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات أسفرت عن رفع 235 حالة إشغال متنوع. فضلاً عن إزالة حالات تعدٍ بناحية أبو سليم وعزبة أحمد وهبة.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت عدداً من شوارع المدينة، منها شارع جمال عبدالناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع عظيم الدولة ومنطقة المرور ومنطقة فاطمة الزهراء وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة غرب البلد، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريد 78 طنًا من المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي.

كما تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن رفع الإشغالات من شوارع المدينة، وفي قرية أشمنت تمت متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع والطريق السريع، بينما شهدت قرية بهبشين متابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب، إلى جانب متابعة توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي، ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة المعاملات المتوقفة على المنظومة والعمل على إنهائها، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية ومنها شارع الشباب وشارع الطحاوية وطراد النيل البحري وشارع المناهري وشارع المستوصف وشارع كازابلانكا وشارع الإدارة التعليمية وشارع المدارس وشارع 11 وشارع حيدر وشارع مكة وشارع خورشيد والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة.

كما شملت الجهود متابعة أعمال تخفيف الأحمال الكهربائية، وعلى مستوى القرى تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية طريق منية الجيد والشوارع الرئيسية بها وشارع مستشفى طب الأسرة، إلى جانب تمهيد وتسوية طريق طراد النيل أمام قرى بني محمد وبني عوض، وفي إطار الموجة 28 لإزالة التعديات تم تنفيذ إزالات لعدة حالات تعد.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها الوحدة المحلية لقرية الشنطور بالتنسيق مع إدارة التموين، والتي استهدفت المخابز البلدية وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين نقص وزن وعدم إعلان الأسعار وعدم إعطاء بون صرف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب متابعة توزيع أسطوانات الغاز بالقرية.

كما تم تنفيذ حملة نظافة شاملة تضمنت تفريغ الحاويات ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من القرى، حيث تم توريد أكثر من 60 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي، مع تحرير إنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق، فضلاً عن متابعة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدينة والقرى التابعة.

وفي مركز إهناسيا قامت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ أحمد توفيق بعقد اجتماع لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء، كما تم متابعة إزالة عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز.

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

أحمد حسن يصدم الجماهير بشأن محمد عواد

عبث .. كلود لوروا يهاجم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

رد فعل صادم من السنغال بعد قرار سحب اللقب لصالح المغرب

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

