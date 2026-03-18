البناء المخالف خط أحمر.. إزالة 9 حالات تعدٍ في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم جهود حملة إزالة التعديات بمركز الحامول، مشددًا على أنه لا تهاون مع البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 9 قرارات إزالة بمساحة 1780 مترًا مربعًا بمركز الحامول، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.

أشار الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.