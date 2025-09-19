قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
آية التيجي

أصبح السهر ليلًا جزءًا من حياة الكثيرين في العصر الحديث، سواء بسبب العمل، أو متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أو قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات. 

أضرار صحية للسهر المستمر

ورغم أن السهر أحيانًا قد يبدو غير مضر، إلا أن السهر المزمن يمكن أن يُسبب أضرارًا جسيمة على الصحة الجسدية والعقلية، إذ يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، ويخلّ بعملية الأيض وإنتاج الهرمونات ووظائف الدماغ.

ومع مرور الوقت، يرفع من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري وأمراض القلب والاكتئاب، وفقًا لتقرير موقع Times of India، ومن أبرز الأضرار الصحية للسهر المستمر:

- زيادة الوزن واضطراب التمثيل الغذائي:

السهر يؤثر على هرمونات الجوع مثل الجريلين واللبتين، ما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية، ويُصعّب التحكم في الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن خاصة حول البطن.

أضرار صحية للسهر المستمر

- اختلال التوازن الهرموني وارتفاع التوتر:

قلة النوم ترفع مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)، ما يؤدي إلى الالتهابات والتعب واضطراب عملية الأيض، إضافةً إلى تأثيرها على هرمون النمو والأنسولين.

- زيادة خطر الإصابة بالسكري:

النوم المتأخر يقلل من حساسية الأنسولين، ما يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني ويؤثر على استقلاب الجلوكوز.

أضرار صحية للسهر المستمر

- مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم:

السهر المزمن يرتبط بزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

- تراجع الصحة العقلية:

الحرمان من النوم يؤثر على الذاكرة والتركيز والمزاج، وقد يؤدي إلى القلق والاكتئاب والتوتر المزمن.

أضرار صحية للسهر المستمر

- التعب المزمن وانخفاض الطاقة:

حتى مع تناول الكافيين، فإن قلة النوم تمنع الجسم من استعادة طاقته بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى الإرهاق المستمر وضعف الأداء البدني والذهني.

ولا يعتبر الالتزام بجدول نوم منتظم والنوم المبكر رفاهية، بل ضرورة لحماية صحتك العامة، وتقوية مناعتك، والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بعادة السهر المستمر.

السهر أضرار السهر السهر المزمن الحرمان من النوم أضرار السهر على الصحة أضرار السهر على القلب السهر والاكتئاب السهر وزيادة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

ترشيحاتنا

وزير العمل

العمل في إسبوع.. عودة عجلات إنتاج شركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيعة.. 3676 محضر مخالفة عمل أجانب.. وفرص عمل بالداخل والخارج

مبادرة ابدأ

فتح باب التقديم أمام شباب الإسماعيلية على برنامج تدريبي في البناء والتشييد

المدن الجامعية بحلوان 2025

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية في حلوان 2025

بالصور

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد