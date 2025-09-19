قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

آية التيجي

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تواجه العديد من الأسر صعوبة في إعادة ضبط مواعيد نوم الأطفال بعد فترة الإجازة الصيفية التي يطغى عليها السهر والاستيقاظ المتأخر. 

في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، قدّم الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، مجموعة من النصائح العملية للأمهات والآباء تساعدهم على إعادة تنظيم نوم أبنائهم تدريجيًا قبل بداية الدراسة.

وقال الدكتور أحمد أمين، إن “النوم الكافي والمنتظم ليس رفاهية للطفل، بل هو ضرورة أساسية لصحة نفسية وجسدية متوازنة، كما ينعكس مباشرة على قدرته في التركيز والتحصيل الدراسي”، ومن أبرزها :

ـ التدرج في تعديل المواعيد: 

ينصح بتقديم ساعة النوم يوميًا بمقدار 15–30 دقيقة حتى يعتاد الطفل على موعد النوم الجديد دون مقاومة.

ـ وضع روتين ثابت قبل النوم: 

مثل الاستحمام بماء دافئ، قراءة قصة قصيرة أو إضاءة هادئة، مما يساعد عقل الطفل على الاستعداد للنوم.

ـ تقليل وقت الشاشات:

يجب إيقاف الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفاز قبل ساعة على الأقل من النوم لتجنّب تأثير الضوء الأزرق على هرمون النوم.

ـ تنظيم النشاط البدني: ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية في النهار تساعد على نوم أفضل ليلًا، مع تجنّب الأنشطة المجهدة قبل النوم مباشرة.

ـ الانتباه للتغذية: 

الابتعاد عن المشروبات الغازية أو الأطعمة الثقيلة مساءً، والاكتفاء بكوب من الحليب الدافئ لتهدئة الطفل.

ـ تهيئة بيئة نوم مريحة: غرفة هادئة، مظلمة وذات حرارة مناسبة، مع إمكانية استخدام ستائر حاجبة أو أصوات مهدئة.

ـ الصبر والاستمرارية: 

أشار الخبير إلى أن تعويد الطفل على المواعيد الجديدة قد يحتاج أسبوعًا أو أكثر، مؤكّدًا أن الالتزام هو سر النجاح.

واختتم د. أحمد أمين تصريحه قائلاً: "النوم الجيد ينعكس بشكل مباشر على سلوك الطفل، حالته المزاجية، وأدائه الدراسي، لذا من الضروري البدء مبكرًا في إعادة ضبط الساعة البيولوجية للأطفال قبل العودة للمدارس".

نوم الأطفال ضبط مواعيد النوم بداية الدراسة نصائح للأمهات العودة للمدارس كيفية ضبط نوم الأطفال في بداية الدراسة أفضل طرق تنظيم نوم التلاميذ نصائح للآباء والأمهات عند عودة المدارس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

