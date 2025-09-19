لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

يُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد لا تظهر أعراضها فورًا، لكنه مع مرور الوقت يزيد من خطر الإصابة بـأمراض القلب وتصلب الشرايين.

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

ولحسن الحظ، فإن السيطرة على الكوليسترول لا تتطلب تغييرات جذرية في نمط الحياة، بل يكفي تجنّب بعض الأطعمة والمشروبات التي ترفع مستوياته وتضر بصحة القلب، وفقًا لتقرير موقع Times of India، ومن أبرزها:

ـ الأطعمة المقلية:

مثل البطاطس والدجاج المقلي، إذ تحتوي على دهون متحولة ومشبعة ترفع الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الكوليسترول الجيد (HDL). يمكن استبدالها بالمقلاة الهوائية أو الطهي بزيت الزيتون.

ـ اللحوم الحمراء:

غنية بالدهون المشبعة، والإفراط في تناولها يرفع الكوليسترول. الأفضل استبدالها بالدواجن منزوعة الجلد أو البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا.

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم:

مثل الجبن والزبدة والقشدة، والتي تزيد مستويات الكوليسترول الضار، لذلك يُفضل استبدالها بمنتجات قليلة أو خالية الدسم.

ـ اللحوم المصنعة:

مثل النقانق واللانشون، فهي مليئة بالدهون غير الصحية والمواد الحافظة، وتزيد من الالتهابات وتراكم اللويحات في الشرايين.

ـ المعجنات والحلويات:

مثل الكعك والبسكويت والمافن، الغنية بالدهون والسكر، والتي تُعد قنابل سعرات تؤثر على التمثيل الغذائي وترفع الكوليسترول.

ـ الوجبات السريعة:

كالبرجر والبيتزا والدجاج المقلي، مليئة بالدهون الضارة والصوديوم، ما يجعلها سببًا مباشرًا في ارتفاع الكوليسترول.

ـ الآيس كريم والحلويات الكريمية:

غنية بالدهون المشبعة والسكر، ويمكن استبدالها بخيارات صحية مثل الزبادي بالفواكه.

ـ الوجبات الخفيفة المعبأة:

مثل رقائق البطاطس والبسكويت الصناعي، التي تحتوي على زيوت غير صحية وسعرات فارغة لا تشعر بالشبع.

ـ زيت جوز الهند:

رغم كونه نباتيًا، إلا أنه غني بالدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار عند الإفراط في تناوله.

ـ المشروبات السكرية:

مثل العصائر المُعلبة والمشروبات الغازية والشاي المُحلى، التي تزيد من الوزن والدهون الثلاثية، ما يفاقم ارتفاع الكوليسترول بشكل غير مباشر.

تغيير بسيط في النظام الغذائي عبر تجنب هذه الأطعمة والمشروبات الضارة، والاعتماد على بدائل صحية مثل الحبوب الكاملة، الفواكه الطازجة، الأسماك، وزيت الزيتون، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وحماية القلب من الأمراض.