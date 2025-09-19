قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

آية التيجي

يُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد لا تظهر أعراضها فورًا، لكنه مع مرور الوقت يزيد من خطر الإصابة بـأمراض القلب وتصلب الشرايين. 

ولحسن الحظ، فإن السيطرة على الكوليسترول لا تتطلب تغييرات جذرية في نمط الحياة، بل يكفي تجنّب بعض الأطعمة والمشروبات التي ترفع مستوياته وتضر بصحة القلب، وفقًا لتقرير موقع Times of India، ومن أبرزها:

ـ الأطعمة المقلية: 

مثل البطاطس والدجاج المقلي، إذ تحتوي على دهون متحولة ومشبعة ترفع الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الكوليسترول الجيد (HDL). يمكن استبدالها بالمقلاة الهوائية أو الطهي بزيت الزيتون.

الأطعمة المقلية

ـ اللحوم الحمراء: 

غنية بالدهون المشبعة، والإفراط في تناولها يرفع الكوليسترول. الأفضل استبدالها بالدواجن منزوعة الجلد أو البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا.

اللحوم الحمراء

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم:

مثل الجبن والزبدة والقشدة، والتي تزيد مستويات الكوليسترول الضار، لذلك يُفضل استبدالها بمنتجات قليلة أو خالية الدسم.

منتجات الألبان كاملة الدسم

ـ اللحوم المصنعة:

مثل النقانق واللانشون، فهي مليئة بالدهون غير الصحية والمواد الحافظة، وتزيد من الالتهابات وتراكم اللويحات في الشرايين.

اللحوم المصنعة

ـ المعجنات والحلويات: 

مثل الكعك والبسكويت والمافن، الغنية بالدهون والسكر، والتي تُعد قنابل سعرات تؤثر على التمثيل الغذائي وترفع الكوليسترول.

المعجنات والحلويات

ـ الوجبات السريعة: 

كالبرجر والبيتزا والدجاج المقلي، مليئة بالدهون الضارة والصوديوم، ما يجعلها سببًا مباشرًا في ارتفاع الكوليسترول.

الوجبات السريعة

ـ الآيس كريم والحلويات الكريمية: 

غنية بالدهون المشبعة والسكر، ويمكن استبدالها بخيارات صحية مثل الزبادي بالفواكه.

الآيس كريم والحلويات الكريمية

ـ الوجبات الخفيفة المعبأة:

مثل رقائق البطاطس والبسكويت الصناعي، التي تحتوي على زيوت غير صحية وسعرات فارغة لا تشعر بالشبع.

الوجبات الخفيفة المعبأة

ـ زيت جوز الهند: 

رغم كونه نباتيًا، إلا أنه غني بالدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار عند الإفراط في تناوله.

زيت جوز الهند

ـ المشروبات السكرية: 

مثل العصائر المُعلبة والمشروبات الغازية والشاي المُحلى، التي تزيد من الوزن والدهون الثلاثية، ما يفاقم ارتفاع الكوليسترول بشكل غير مباشر.

المشروبات السكرية

تغيير بسيط في النظام الغذائي عبر تجنب هذه الأطعمة والمشروبات الضارة، والاعتماد على بدائل صحية مثل الحبوب الكاملة، الفواكه الطازجة، الأسماك، وزيت الزيتون، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وحماية القلب من الأمراض.

ارتفاع الكوليسترول تجنب الدهون المشبعة صحة القلب الوقاية من أمراض القلب

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

