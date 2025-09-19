تحذير علمي.. كوب الماء المكشوف بجوار السرير يحتوي على بكتيريا وبيض حشرات يهدد صحتك

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى وضع كوب ماء بجوار السرير لتناوله عند الشعور بالعطش المفاجئ أو عند الحاجة لشرب دواء أثناء الليل.

كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟

ورغم أن هذه العادة شائعة وبسيطة، إلا أن الدراسات العلمية حذّرت من خطورتها على الصحة، حيث أن ترك الماء مكشوفًا طوال الليل قد يُعرضه للتلوث بالبكتيريا والجسيمات الدقيقة، مما يجعله غير آمن للشرب.

وبحسب تقرير نشره موقع Times of India، فإن الغبار والجسيمات المحمولة في الهواء قد تستقر داخل الكوب أثناء النوم، إلى جانب إمكانية نمو الميكروبات في المياه الراكدة مع تأثير حرارة الغرفة أو ضوء المصابيح التي قد تُحدث تغيرات كيميائية في تركيب الماء.

وكشف الباحثون، أن ترك الماء مكشوفًا طوال الليل يجعله بيئة مثالية لالتقاط الغبار والجراثيم، حتى وإن بدا صافيًا للعين المجردة.

كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟

ووجدت دراسة منشورة في مجلة Science Direct، أن ركود المياه لفترات طويلة حتى داخل الصنابير المنزلية يُحفز نمو الميكروبات ويغير من تركيبتها.

وأوضح الباحثون، أن المياه الراكدة قد تؤوي بكتيريا وخمائر وحشرات صغيرة تضع بيضها داخل الكوب، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.

وتابع الباحثون، أنه مع حلول الصباح، قد يختلف طعم الماء نتيجة التغيرات الميكروبية والكيميائية التي حدثت خلال الليل.

كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟

خطر على صحة الفم

ويحذر الخبراء من أن شرب المياه المكشوفة قد يؤثر أيضًا على صحة الفم والأسنان، حيث أن البكتيريا المتراكمة في الكوب تُنتج سمومًا تُخل بالتوازن الطبيعي للكائنات الدقيقة في الفم، مما يؤدي بمرور الوقت إلى مشاكل في الأسنان واللثة.

ويُشبّه العلماء عادة شرب الماء المكشوف طوال الليل بالشرب من بركة ماء خارجية، حيث أنه قد يحتوي على بكتيريا وكائنات دقيقة غير مرغوب فيها تدخل جسمك وتُعرضك لمخاطر صحية غير متوقعة.

لذا ينصح الخبراء بتغطية كوب الماء أو استخدام زجاجة محكمة الغلق بجوار السرير بدلًا من تركه مكشوفًا، لحماية نفسك من التلوث البكتيري وضمان شرب ماء آمن وصحي.