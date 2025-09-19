قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام حرس الحدود بالدوري
مباراة دراماتيكية.. أهلي جدة يتعادل مع الهلال 3-3 في الدوري السعودي
انقطاع الاتصالات يوقف العمليات بمطارين في مدينة دالاس بالولايات المتحدة
الدوري الممتاز .. النحاس: حققنا فوزا مهما على سيراميكا
استشاري مناعة يوجه رسالة للطلاب قبل بدء الدراسة
والدهم أنهى حياتهم.. تشييع جـثامين الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم في الدقهلية
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
بالصور

تحذير علمي.. كوب الماء المكشوف بجوار السرير يحتوي على بكتيريا وبيض حشرات يهدد صحتك

آية التيجي

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى وضع كوب ماء بجوار السرير لتناوله عند الشعور بالعطش المفاجئ أو عند الحاجة لشرب دواء أثناء الليل. 

ورغم أن هذه العادة شائعة وبسيطة، إلا أن الدراسات العلمية حذّرت من خطورتها على الصحة، حيث أن ترك الماء مكشوفًا طوال الليل قد يُعرضه للتلوث بالبكتيريا والجسيمات الدقيقة، مما يجعله غير آمن للشرب.

وبحسب تقرير نشره موقع Times of India، فإن الغبار والجسيمات المحمولة في الهواء قد تستقر داخل الكوب أثناء النوم، إلى جانب إمكانية نمو الميكروبات في المياه الراكدة مع تأثير حرارة الغرفة أو ضوء المصابيح التي قد تُحدث تغيرات كيميائية في تركيب الماء.

وكشف الباحثون، أن ترك الماء مكشوفًا طوال الليل يجعله بيئة مثالية لالتقاط الغبار والجراثيم، حتى وإن بدا صافيًا للعين المجردة.

ووجدت دراسة منشورة في مجلة Science Direct، أن ركود المياه لفترات طويلة حتى داخل الصنابير المنزلية يُحفز نمو الميكروبات ويغير من تركيبتها.

وأوضح الباحثون، أن المياه الراكدة قد تؤوي بكتيريا وخمائر وحشرات صغيرة تضع بيضها داخل الكوب، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى.

وتابع الباحثون، أنه مع حلول الصباح، قد يختلف طعم الماء نتيجة التغيرات الميكروبية والكيميائية التي حدثت خلال الليل.

خطر على صحة الفم

ويحذر الخبراء من أن شرب المياه المكشوفة قد يؤثر أيضًا على صحة الفم والأسنان، حيث أن البكتيريا المتراكمة في الكوب تُنتج سمومًا تُخل بالتوازن الطبيعي للكائنات الدقيقة في الفم، مما يؤدي بمرور الوقت إلى مشاكل في الأسنان واللثة.

ويُشبّه العلماء عادة شرب الماء المكشوف طوال الليل بالشرب من بركة ماء خارجية، حيث أنه قد يحتوي على بكتيريا وكائنات دقيقة غير مرغوب فيها تدخل جسمك وتُعرضك لمخاطر صحية غير متوقعة.

لذا ينصح الخبراء بتغطية كوب الماء أو استخدام زجاجة محكمة الغلق بجوار السرير بدلًا من تركه مكشوفًا، لحماية نفسك من التلوث البكتيري وضمان شرب ماء آمن وصحي.

الماء المكشوف كوب الماء بجوار السرير أضرار شرب الماء المكشوف تلوث الماء الماء الراكد بكتيريا في الما بيض الحشرات في الماء أضرار الماء المكشوف على الصحة

