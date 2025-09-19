قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

آية التيجي

يلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تخزين الأطعمة في الفريزر كطريقة عملية لتوفير الوقت وتقليل الهدر، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن بعض الأطعمة قد تفقد جودتها وقيمتها الغذائية، بل وقد تصبح غير آمنة عند تجميدها.

ووفقًا لموقع Good HouseKeeping، فإن هناك قائمة من الأطعمة الممنوعة من التجميد لما تسببه من تغييرات في الطعم والقوام، أو فقدان للعناصر الغذائية المهمة، وتشمل :

ـ الخضروات الورقية الطازجة مثل الخس، الجرجير والبقدونس، إذ تذبل بسرعة وتفقد قوامها بعد إخراجها من الفريزر.

ـ البطاطس النيئة، حيث يتحول النشا داخلها إلى سكر عند التجميد مما يغير لونها وطعمها.

ـ البيض بقشرته، لأن السوائل داخله تتمدد مع التجميد وقد تؤدي إلى كسر القشرة وتلوث البيضة.

ـ الصلصات الكريمية ومنتجات الألبان عالية الدسم، حيث تنفصل الدهون عن باقي المكونات وتصبح غير متجانسة.

ـ الأطعمة المقلية، التي تفقد قرمشتها وتتحول إلى طرية ودهنية عند إعادة التسخين.

ـ الفواكه عالية المحتوى المائي مثل البطيخ والشمام، إذ تفقد نكهتها وتصبح طرية للغاية.

ـ المكرونة أو الأرز المطهو بالكامل، حيث يصبح قوامها لزجًا ويفسد مذاقها بعد التجميد.

وينصح الخبراء بالاعتماد على طرق بديلة لتخزين هذه الأطعمة للحفاظ على صحة الأسرة وجودة الطعام، مؤكدين أن التجميد ليس الحل الأمثل لجميع المكونات الغذائية.

