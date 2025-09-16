قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: الاستمتاع باللحظات

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

 

 إذا كنتَ عازبًا، انضمّ إلى مجموعةٍ أو اقبل دعوةً لمناسبةٍ ودية، كن صريحًا بشأن احتياجاتك، وكن لطيفًا مع الآخرين. الضحكات الصغيرة المشتركة والتصرفات المُعبّرة تُدفئ القلوب، وتُساعد على ترسيخ علاقةٍ جديدةٍ أو قديمة، والاستمتاع باللحظات.


توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

 إذا كنت عازبًا، انضم إلى نشاط جماعي أو هواية للتعرف على أشخاص جدد لطفاء؛ تحدث بلطف وأظهر فضولك. تجنب مقارنات الماضي وركز على الحاضر. الأفعال الصغيرة، كرسالة أو مساعدة الآخرين، تبني الثقة.

برج الدلو الوظيفي اليوم

ستكون هناك فرصة للترقية أو التقييم، مما سيحفزك على بذل المزيد من الجهد، قد يُطلق رجال الأعمال اليوم مفهومًا أو فكرة جديدة.

توقعات برج الدلو صحيا



خذ فترات راحة قصيرة لإراحة عينيك إذا كنت تعمل على الشاشات، إن ملاحظة نفسك باهتمام عن تقدمك ستُحسّن مزاجك وصحتك. وتنفس ببطء بانتظام..

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا للتجار لمناقشة القضايا مع السلطات المحلية. يمكن لرجال الأعمال دراسة خطط التوسع، لكنهم سينتظرون بضعة أيام لاتخاذ القرار النهائي. سيجتاز الطلاب الامتحانات بسهولة.

برج الدلو الدلو حظك اليوم توقعات برج الدلو

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

ناصر ماهر

خالد الغندور: ناصر ماهر سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

بيراميدز

مدرب بيراميدز: ماييلي مستمر معنا ولا نلتفت لشائعات مفاوضات الأهلي معه

الأهلي

آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي في الأهلي بعد النتائج الأخيرة

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

