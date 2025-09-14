قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: تحصل على ترقية

حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان


يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

ابقَ سعيدًا مع حبيبك، وتأكد من حل جميع مشاكل الماضي. في العمل، لديك جدول أعمال مزدحم. ستأتي الثروة، لكن الصحة مهمة.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

 الجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا للتعبير عن مشاعرهم لمن يُعجبون بهم. احذر أيضًا من السماح لطرف ثالث بالتدخل في علاقتك. على المتزوجين الحذر من علاقات العمل، فقد يضبطهم شريك حياتهم متلبسين.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

قد تقع في الحب، وقد تتقدم بطلب الزواج في النصف الثاني. قد يحالف الحظ بعض النساء أيضًا في إحياء علاقة حب قديمة تعيد السعادة. قد تكون هناك بعض الاستياءات في العلاقة، لكن عليك التغلب عليها بصبر، لأن الأمور ستُحل قريبًا.

برج الميزان اليوم صحيًا

تخلَّ عن العادات غير الصحية كالتدخين، فقد يكون خطيرًا على المدى الطويل. ممارسة اليوجا وبعض التمارين الخفيفة في الصباح مفيدة جدًا، فهي تُمد الجسم بالطاقة وتُساعد على الوقاية من المشاكل الصحية.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

قد تحصل أيضًا على ترقية، أو قد تُجرى مناقشات تتعلق بمسؤوليات إضافية، تُقدّر أداءك، يمكن للراغبين في تغيير وظائفهم تحديث سيرتهم الذاتية، إذ قد يتلقون اتصالات في أي وقت. يتوقع المسؤولون الحكوميون تغييرًا في مواقعهم اليوم، سيجني رجال الأعمال الذين يتعاملون مع الجلود والمنسوجات والنقل والكتب والإلكترونيات عائدات جيدة.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

Galaxy S23

خيبة أمل لمالكي هواتف Galaxy S23.. سامسونج تستبعد ميزة "Now Brief"في تحديث One UI 8

آيفون 17

آبل تعلن تكاليف إصلاح آيفون 17: أسعار ثابتة ومفاجأة "غير سارة" لمالكي هاتف Air الجديد

جوجل

في أحدث تغييراتها.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لشاشة "التشغيل الآن" في يوتيوب ميوزك

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

