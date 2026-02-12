المنافسة شرسة.. الدردير يعلق على ترتيب الأندية في الدوري الممتاز

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على سموحة، والأهلي على الاسماعيلي.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “الدوري هيبقى قمة الإثارة المنافسة هتبقى شرسة، والكورة هتبقى حلوة الزمالك هيبقى في السليم والأهلي هيبقى في المهمة الصعبة ربنا يجيب الفرج ونشوف منافسة قوية بينهم والجمهور هيبقى على حافة المقعد”.

وحقق فريق الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما امس الاربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة حاسمة مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية الافريقية يوم السبت الموافق 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

حظوظ الزمالك في التأهل للدور القادم

يذكر أن القلعة البيضاء لا بديل له عن الفوز في مباراة كايز تشيفز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم بعد الخسارة بهدف امام زيسكو يونايتد الزامبي.