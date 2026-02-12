قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
رياضة

المنافسة شرسة.. الدردير يعلق على ترتيب الأندية في الدوري الممتاز

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على سموحة، والأهلي على الاسماعيلي.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “الدوري هيبقى قمة الإثارة المنافسة هتبقى شرسة، والكورة هتبقى حلوة الزمالك هيبقى في السليم والأهلي هيبقى في المهمة الصعبة ربنا يجيب الفرج ونشوف منافسة قوية بينهم والجمهور هيبقى على حافة المقعد”.

وحقق فريق الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما امس الاربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة حاسمة مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية الافريقية يوم السبت الموافق 14 فبراير الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على  ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

حظوظ الزمالك في التأهل للدور القادم

يذكر أن القلعة البيضاء لا بديل له عن الفوز في مباراة كايز تشيفز لحسم بطاقة التأهل للدور القادم بعد الخسارة بهدف امام زيسكو يونايتد الزامبي.

عمرو الدردير الأهلي الزمالك الدوري الممتاز

