تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء في البرد الشديد؟
حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو
محافظات

رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة

شيماء مجدي

شهدت الشوارع المصرية في عدة محافظات تصاعدًا في خطورة الكلاب الضالة التي تهدد السلامة العامة للمواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، بعد تكرار حوادث العقر التي نتج عنها إصابات ووفيات في بعض الأحيان.


إيذاء الكلاب الضالة

وأكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،  أن الوزارة حريصة على استقرار الأوضاع بالشارع والسيطرة على إيذاء الكلاب الضالة أو "الأرواح التائهة" .

وأضاف "الأقنص" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أنه لايمكن القضاء على أزمة الكلاب بين يوم وليلة ولكن نحتاج إلي خطة طويلة المدى تحتاج إلي  سنوات ، مشيرا إلي أنه يتم توجيه لجان للتعامل مع البلاغات والتوسع في برامج التحصين والتعقيم، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة للمواطنين والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل برفق مع الحيوانات.

هل يتم تصدير الكلاب؟

وأشار "رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية " إلي أن وزارة الزراعة ليس لديها مانع في تصدير الكلاب ولكن بهدف الحراسة وليس للقتل او التسمم .

الاستعانة بالأطباء البيطريين


والجدير بالذكر أن  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفق مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على التعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، بهدف تعزيز الخدمات البيطرية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك ضمن الإجراءات النهائية والآليات التنفيذية المعتمدة.

وأكد وزير الزراعة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الثروة الحيوانية كأحد ركائز الأمن الغذائي القومي، وتحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، بما ينعكس إيجابًا على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

 وأشار إلى أن الأطباء البيطريين المستعين بهم سيقدمون الدعم الفني للمربين في القرى والنجوع لتحسين السلالات، كما سيعملون على تكثيف الحملات البيطرية على الأسواق والمجازر، وتفعيل الخطة الشاملة لمواجهة ظاهرة "كلاب الشوارع" وفق المعايير العلمية المتبعة.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتوفير كوادر مؤهلة ومتخصصة، ولا سيما من الشباب، بما يرفع كفاءة الأداء داخل الوحدات البيطرية المختلفة ويعزز قدراتها على مواجهة التحديات الصحية الحيوانية، ويدعم مجالات التخصص الدقيق مثل طب ورعاية الخيول وفق الاحتياجات الفعلية لكل قطاع.

الكلاب الضالة السلامة العامة حوادث العقر إصابات

